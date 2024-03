Laurita Fernández rechazó casarse con Peluca Brusca: la particular propuesta

“Todo lo que haga Laura, lo quiero hacer porque la amo, es mi familia y la mamá de Miel. Hablo de ella y me muero de amor. Con ella tuve dos experiencias laborales: una en el trece y otra en Canal 9. En la primera me enamoré y en la segunda me volví a enamorar”, expresó en primer lugar para Revista Gente.

Laurita Fernández y Peluca

Y agregó: “Lo que me enamora de ella es que le fascina mirar tele. Yo puedo mirar cualquier canal, y hacerlo con ella como un planazo es superador. Su compañía, me encanta. Tenemos dos familias parecidas, criamos a nuestra perrita como nuestra hija y tenemos muchos planes juntos".

En ese sentido, puntualizó en los planes juntos y fue ahí cuando revelo su deseo de casarse con ella. “Yo intento todos los días convencerla para que nos casemos. Cuando está entredormida le digo: ‘Amor, ¿nos casamos?’ Y me contesta que ‘estamos bien así’. Yo sigo insistiendo".

“Me encantaría casarme. La experiencia de Miel, me fascinó porque fue algo que planeamos, vivimos y disfrutamos. Todos saben quién es nuestra perrita en el canal. La llevé desde que nació. Eso fue una prueba para comprobar que vamos a ser buenos padres", aseguró.

Laurita Fernández Peluca y Miel

Laurita Fernández habló del problema de salud que atraviesa y cómo afecta su carrera

Laurita Fernández es una de las artistas más multifacéticas del mundo del espectáculo. Comenzó su carrera como bailarina, llegó a ser jurado de Showmatch y luego tuvo su etapa como conductora de televisión.

Actualmente, se prepara para el estreno del musical de Broadway, Legalmente Rubia, pero en medio de la toda euforia se sinceró acerca de un sorpresivo diagnóstico de salud que recibió en los últimos días.

La actriz estuvo como invitada al programa de radio conducido por Sebastián Wainraich, Vuelta y Media (Urbana Play), y allí contó los detalles acerca de su problema de salud.

“El otro día fui a lo de el doctor Furman porque me dolía un poco la espalda. Me dice 'debe ser que volviste a bailar mucho otra vez'. Me hizo una resonancia y me dijo: tenes artrosis”, reveló.

Y acto seguido exclamó: “¡¿Cómo artrosis a esta edad?!". Sin embargo, luego explicó que el profesional le aseguró que era algo normal para las personas que empezaron a bailar a temprana edad.

“Un poco por eso empecé a abrir el espectro a otro rubros. Es muy hermoso, pero como todo resultado requiere de mucho sacrificio", admitió Laurita.