La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron si Nico Cabré fue tóxico con ella: "Me di cuenta..."

"¿Fue tóxico?", puntualizó el periodista Rodrigo Lussich, sin vueltas. "No. Si me ha pasado de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no”, expresó la invitada, aunque reconoció que cedió en determinadas situaciones y luego se dio cuenta que no era feliz.

“Pero no porque el otro tenga una falla o algo que no catalogue de tóxico, sino en ceder en un montón de cosas que después me di cuenta que no era feliz de esa manera”, remarcó la actriz y conductora.

En el ciclo de El Trece, Laurita mencionó que lo más duro de la ruptura con Nico Cabré fue tener que distanciarse de Rufina, la hija que el actor tuvo con La China Suárez. "Eso fue lo más difícil”, admitió.

Al finalizar, Rodrigo Lussich precisó que, cuando se separó del galán, ella estaba obsesionada con sus clases de piano y, tal vez, eso percibitó el fin del noviazgo. "Lo volvías loco porque estabas todo el día con el pianito", señaló. "Sí, cuando algo me gusta, soy de estar mucho en lo mío", cerró la invitada.

Laurita Fernández dio detalles sobre su artrosis tras el enorme revuelo por su diagnóstico

Hace unos días, Laurita Fernández, que se está preparando para el estreno de Legalmente Rubia, manifestó que sufre una enfermedad crónica. “El otro día, fui a lo del doctor Furman porque me dolía la espalda y le digo: ‘estoy con un poco de dolor de espalda’. Y me dice: ‘debe ser porque volviste a bailar mucho otra vez’. Me hizo una resonancia y me dice: ‘tenés artrosis’”, sostuvo.

Este miércoles en A la Barbarossa, la actriz y bailarina dijo que el asunto generó muchísima preocupación, pero aclaró que no es nada grave. "Yo lo conté entre risas, si hubiese sido algo realmente serio o grave, no hubiese contado...”, advirtió.

“Lo conté tal cual me pasó. Volví a bailar ahora con Legalmente Rubia, bailamos un montón. Y yo estaba con una molestia en la espalda, y dije, bueno, ‘me la voy a hacer ver por las dudas’. Entonces voy, me hago una resonancia, la verdad que me han tenido algo súper rápido todo. Cuando me dan el informe, el médico me dice, ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando, producto de la contractura que está agarrando el ligamento’”, añadió.

Laurita señaló que es algo "recontra", que le ocurre a muchos bailarines "que empezaron de jóvenes”, al igual que ella. La actriz y bailarina mencionó que "se armó un mundo de eso” y remató: "Es simplemente ese desgaste en esa vértebra, gracias a Dios. Pero nada más. Yo leía como que iba a dejar de bailar. Nada que ver”.