Laurita Fernández reveló las complicaciones que tuvo al inicio de su relación con Peluca Brusca

“Pelu ha pagado muchos platos rotos. Yo lo he blanqueado con él, se asombraba de escudos míos o de cosas como no querer que el otro entre, y claro, yo le dije, siento que estoy haciendo pagar por un montón de miedos o malas experiencias que he tenido”, admitió Laurita.

Y confesó: “Cuando lo conocí dije 'ay no otro productor no, no aprendo más'. Pero bueno, habla un poco de esto, que yo ya creía y ponía barreras y es un divino total”.

De esta forma, aseguró que su vinculo con Peluca la ayudó a entender otros aspectos de las relaciones y reflexionó: “Me fui relajando con esta última relación, también porque estoy más grande, entiendo que me gusta y que no, porque todo el camino me sirvió para entender”.

Por otro lado, habló del importante paso que dieron en el ultimo tiempo, donde decidieron irse a vivir juntos.“Estamos conviviendo, con la incorporación de miel que nos trajo mucho amor esa perrita a nuestra vidas. Me encuentra en un plan de familia que me hace muy bien, fluye. Hoy si no dormimos juntos, no nos vemos o lo que sea, lo extraño. Para mi es re nuevo y es re lindo que me pase eso”.

Laurita Fernández Peluca Brusca

Laurita Fernández disparó contra Flor Vigna por hablar de su relación con Nico Cabré

Cuando está con la cabeza metida cien por ciento en su próximo proyecto teatral, Legalmente rubia, con el que desembarcará este 2024 en el teatro Liceo, Laurita Fernández quedó en el medio de la tremendas declaraciones que Flor Vigna hizo recientemente en Intrusos (América TV) sobre Nicolás Cabré.

Lo cierto es que la actual novia de Luciano Castro visitó el programa de Flor de la V para promocionar su nuevo tema, Picaflor, y sorpresivamente terminó pegándole sin filtro a Cabré por la mala relación que mantuvo con él durante las grabaciones de Mi hermano es un clon hace varios años, en aquel momento pareja de Laurita.

Consultada entonces por las declaraciones de Vigna, Fernández fue letal con Flor al ser consultada al respecto por Socios del espectáculo (El Trece). "No tengo idea. Yo, más allá de que fui su pareja, trabajé dos veces con él, en dos obras, y no te puedo decir nada negativo… No sé si tuve mucha suerte o tiene que ver con mis maneras" disparó de entrada.

Al tiempo que cuando el notero le recordó que, al cuestionar al actor, Flor aseguró que su forma "tiene que ver más con un delirio de él, de cómo provoca a sus novias para crearles cosas en la cabeza mintiéndoles”.

Fue allí cuando Laurita Fernández fue contundente, al asegurar: "No tengo nada que responderle. A Flor le deseo lo mejor. Si quiere que le haga una canción... Creo que el tiempo acomoda muchas cosas. Quizás, en el mundo nuevo que está incursionando hay muchas ansiedades, deseos de que las cosas sucedan rápido. Ojalá sea así, pero a veces llevan otros tiempos y uno en el camino va a tener cosas que acertás y tropiezos".

Asimismo, concluyó deseándole que "Ojalá esté bien rodeada y que la aconsejen para bien...", mientras dejó en claro que ella vivió "un montón de cosas" que se guarda para su ámbito privado, si bien en su momento las ha encarado, hablado en privado y allí murieron.