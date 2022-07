Leonor Benedetto destrozó con todo a Georgina Barbarossa por Pepe Cibrián

Y sigue: "Porque me nutren afectiva e intelectualmente, porque me guardan los secretos, están cuando los necesito, porque hacen mi vida mejor, me dan alegría, no me juzgan, soplan debajo de mis alas creativas, y porque, seguramente también, en caso de necesidad, me ayudarían a atravesar algún problema económico".

El texto de Leonor Benedetto se dan en medio de la pelea de Pepe Cibrián con Georgina Barbarossa quien dijo en su programa de Telefe que le recomendó a su amigo que no se case con Nahuel Lodi, un joven con el que sale desde hace tres mes y a quien conoció por la aplicación de citas Tinder.

Esto generó una gran pelea al punto tal que Pepe Cibrián le pidió a Georgina Barbarossa que no vaya a su fiesta de casamiento, casa que efectivamente terminó pasando.

"Entonces me pregunto por qué le quitamos a este término todas esas acepciones y nos quedamos solo con el material. Y me parece que hay que tener un espíritu pequeño y hambriento para quitarle de un plumazo todas las otras acepciones", continúa Leonor Benedetto en su párrafo más fuerte contra Georgina Barbarossa a quien trata de pequeña y hambrienta.

Y remata: "Porque he leído que los ´amigos´ de Pepe Cibrián, las comillas son deliberadas, están preocupados porque Pepe se ha casado con alguien más joven al que conoció por Tinder. Y me pregunto qué es lo que preocupa, ¿que Pepe tiene 72 y su elegido treinta y pico? ¿Que use su dinero como se le da la gana? Vayamos al peor de los escenarios y atribuyámosle al más joven aviesas intenciones materiales, ¿y si Pepe no le importa?".

"O tal vez hay una situación peor y es que Pepe esté enamorado, ¡horror! ¿A su edad? O tal vez los ´amigos´ de Pepe, que tienen sus años o más, ya sepan, por experiencia personal, que algunas personas se les seca el corazón y lo único que quieren esos Tíos Patilludos de edad avanzada es que los dejen tranquilos con su bolsita de monedas de oro. Que no vengan nadie a recordarles que están vivos porque no lo están. La vida es riesgo, Pepe. Nada más lejos y más cerca de vos", finaliza Leonor Benedetto con su firma.

La respuesta de Pepe Cibrián a Leonor Benedetto después de la pelea con Georgina Barbarossa

Al ver el texto que escribió Leonor Benedetto, Pepe Cibrián grabó un video muy agradecido y le respondió a su amiga.

"Les pido que entren a la historia que acaba de subir Leonor Benedetto hacia Nahuel y hacia mí, hacia el amor de los amigos, en este caso de ella, y a la ética, a la comprensión y a la humanidad, es importante, porque eso habla de un ser humano", sostuvo Pepe Cibrián que sigue muy enojado con Georgina Barbarossa.