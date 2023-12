Letal acusación de una amiga de la infancia a Flor Jazmín Peña: "Muchas sabemos cómo sos"

Fue luego de que Jazmín Peña recordada anécdotas del pasado y no la dejó bien parada a Silvana. “Hago este video porque me cansaste. Desde el 2020 me venís nombrando con nombre y apellido y tengo una familia, amigos y un trabajo”, comenzó diciendo la ex amiga de la bailarina.

Y remarcó: “Una compañera me preguntó si la que mencionabas era yo y le tuve que explicar algo que hice cuando tenía 6 años. ¿Querés que te pida perdón por algo que hice a esa edad? Te pido disculpas”.

“Vos te las das de que hay que soltar, hacer terapia, el sahumerio ¿Cómo podés tener tanto resentimiento por algo que pasó cuando tenía seis? No contas cómo nos dejaste de lado porque no éramos famosas, básicamente, y no teníamos contactos”, continuó picante la ex amiga de Peña.

“Capaz tu buena energía no es tan así. Nos cansamos de que nos mientas, nos dejés de lado y nos uses. ¿Tenemos que salir a contar todas las cosas que vos hacías? Si la que tiene más cosas para perder, porque estás en el medio, sos vos”, advirtió picante.

"Somos muchas las que sabemos cómo sos. Hacete cargo, hablas con una liviandad como si fueras la Virgen María y no, contas lo que te conviene y lo sabemos todas, terminala y listo", puntualizó.

Siempre juntos: los looks de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en un evento

En medio de los rumores de romance, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se mostraron juntos en un evento exclusivo juntos y se los vio inseparables.

En esta ocasión, ambos asistieron a la inauguración de un nuevo local de Equus en Alto Palermo, donde lucieron sus looks para la ocasión.

También estuvieron Marcelo Tinelli, Stephie Demner con Guido Pella, Santi Talledo, Lizardo Ponce y otros famosos que participaron de este evento a pura moda.