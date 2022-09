Leticia Brédice, tras su abrupta salida de la obra El divorcio: "Herí el ego del director"

Embed

"Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entras en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice: 'Leticia no quiero que vengas', yo no tengo que seguir", resumió la actriz sobre su conflicto con el director de la obra.

Al ser consultada sobre por qué cree que Valente tomó esa determinación. "Creo que no empatizó conmigo. De hecho, lo llamé y le pregunté si yo había dicho algo que le haya molestado", reveló.

Brédice indicó que aceptó la decisión del director y ahora se enfoca otros proyectos. "Hablo hoy porque esto mañana ya no es tema. Tengo que hacer un clásico griego, que voy a estrenar en el San Martín", sostuvo.

Ubfal detalló que a ella le llegó que hubo una situación que fue incómoda para el director y sus colegas. "A mí me llegó que te calentaste y mostraste una parte de tu cuerpo", mencionó la periodista.

"Yo lo único que le dije al director fue que, para mí, el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste, que cuando el personaje de Natalie (Pérez) no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director", sentenció la actriz.

¿De qué trata El Divorcio, la obra de Luciano Castro y Natalie Pérez?

Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Leticia Bredice serán los protagonistas de El Divorcio, que tendrá su estreno en Mar del Plata el 27 de diciembre.

Convocados por el productor Javier Faroni, los actores protagonizarán esta comedia, escrita y dirigida por Nelson Valente, en la que en una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas – que viene de remontar la relación tras varios meses de separación – comparte con la otra los secretos del método que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia… el punto es que no todas las parejas son iguales… a partir de aquí se suceden un sinfín de situaciones que con mucho humor convertirán a esta obra en la comedia más divertida del verano.

Como anticipo, el espectáculo tendrá funciones preestreno en la ciudad de Rosario los días 21 y 22 de octubre. Luego se presentarán en Mendoza, el 28, 29 y 30 de octubre. Asimismo los días 4, 5 y 6 de noviembre llegarán a Uruguay y el 19 y 20 del mismo mes se presentarán en Paraguay.