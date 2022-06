Leticia Siciliani contó cómo reaccionaron sus padres cuando les contó que tenía novia

"Es verdad que sigue generando eso. Llegará el día que no tengamos que dar explicaciones de eso", remarcó Florencia Peña.

"Yo les dije (a sus padres) directamente: tengo novia. En ese momento quizás me chocó la reacción de mi papá, que no me lo esperaba. No me dijo nada malo pero yo pensé iba a ser más amoroso. Y mi mamá totalmente maternal me abrazó y me preguntó por ella", indicó Leticia Siciliani, visiblemente conmovida.

Y cerró ante la contención de la conductora que se acercó a su lado: "Ya estoy por llorar. Un poco le escapo hablar de los temas porque me sensibilizo un montón. Cuando veía en la tele que era como un tema después pensé lo empecé a tomar con orgullo y que esto le podía servir a otras personas".

leticia siciliani.jpg

Leticia Siciliani mostró los mensajes agresivos que recibe en sus redes

Leticia Siciliani usó sus redes para mostrar los mensajes agresivos que recibe a diario en sus redes. La hermana de Griselda no dudó en mostrar los mensajes denigrantes que recibe en plena campaña mundial contra el bullying.

Leticia Siciliani ganó mucha popularidad el año pasado, cuando se sumó como participante en Masterchef celebrity. Allí mostró que es muy divertida, sin vueltas y sobre todo sin pelos en la lengua.

Pero, en las redes la actriz recibe agresiones permanentes y se sumó a la campaña contra el bullying, que fue muy fuerte esa semana por el niño que se suicidó en Estados Unidos por el maltrato recibido por sus compañeritos.

“Estás re flaquita, ¿cómo haces? Ja, ja, ja” “Te sobra de todos lados”; “Cuánta celulitis”; “Faaa, re gorda, boluda”; “Por suerte ahora estás más linda”, son algunas de las cosas que le escribieron entre otras cosas.