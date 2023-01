Lizy Tagliani anunció la fecha de casamiento con Sebastián Nebot: mirá cómo es la invitación

"Wanda ya me confirmó", dijo entre risas Lizy, y reveló que la manera en que pidió la confirmación del acompañante de cada invitado sea a través de un formulario: "Wanda me hizo un chiste, me dijo que va a ver, que le de tiempo para la acompañante", aseguró.

La invitación para el casamiento que se llevará a cabo en un salón del partido de Berazategui, donde vive la pareja, dice: "Nos queremos y nos casamos! Lizy y Seba", con una imagen caricaturesca de ellos, sobre un fondo blanco acompañado de flores dibujadas a mano, en tono pasteles lilas y verdes. ¡Felicidades!

Hace unos días, Lizy Tagliani habló sobre la maternidad, luego de contar que sueña con tener un hijo junto a su pareja, Sebastián Nebot. Además de afirmar que ya está averiguando las diversas opciones con las que cuenta para cumplir su sueño, reveló que eligió los nombres para su futuro bebé.

En una nota con Intrusos (América TV), Lizy explicó: "Ser madre es un proyecto, más que algo concreto. Estoy averiguando, viendo posibilidades y justamente Seba me dio muchas ganas. Puede ser adopción y un montón de cosas. Marley ha sido un buen consejero, pero estoy súper tranquila”.

"Yo no juego con nombres, yo ya lo tengo decidido, él no cuenta", comentó actriz, revelando que ya habló de este tema con su novio.

"Si es nena se va a llamar Celestina como mi mamá y si es varón Jaime porque me encanta el nombre, no por él. Porque Sebastián se llama Jaime por su papá y cuando me lo dijo me encantó. La verdad que no me imaginaba que iba a ser madre en algún momento”, indicó Lizy.