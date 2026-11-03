Teatro a la gorra con famosos: así será la polémica obra "Fondo de olla"

“Quiero que sea una fiesta, porque es una recuperación de lo popular”, expresó el director.

El encuentro con figuras queridas y la posibilidad de que más personas puedan acceder al teatro son los motores del proyecto. En palabras de Muscari, la intención es que “lo que está en el fondo salga a flote”.

Cómo será la entrada a la gorra en el Teatro Piccadilly

Una de las particularidades de Fondo de Olla estará en la forma de pagar: el público podrá disfrutar del espectáculo y, al finalizar, decidir cuánto aportar.

Así, la propuesta lleva a una sala de la calle Corrientes una modalidad asociada al teatro callejero y a otros espacios culturales, con la intención de que el precio de una entrada no sea un impedimento para asistir.

Fondo de Olla será la obra número 71 de Muscari, responsable de propuestas como Sex. Esta vez, el festejo por sus tres décadas de carrera tendrá a diez figuras sobre el escenario y una invitación abierta al público.