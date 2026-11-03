A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EN CALLE CORRIENTES

Teatro a la gorra con famosos: así será la polémica obra "Fondo de olla"

José María Muscari celebra sus 30 años de trayectoria con Fondo de Olla, una propuesta que reúne a artistas de distintas generaciones y permite que cada espectador decida cuánto pagar.

3 nov 2026, 07:00
Teatro a la gorra con famosos: así será la polémica obra Fondo de olla

Teatro a la gorra con famosos: así será la polémica obra "Fondo de olla"

Teatro a la gorra con famosos: así será la polémica obra Fondo de olla

Teatro a la gorra con famosos: así será la polémica obra "Fondo de olla"

José María Muscari prepara una celebración que combina teatro, figuras populares y una apuesta para acercar nuevos públicos a la calle Corrientes. El jueves 21 de enero estrenará Fondo de Olla en el Teatro Piccadilly, con un elenco de diez artistas y una modalidad poco habitual en el circuito comercial: entrada a la gorra.

Adriana Aguirre, Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela la cantante, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyroú, Raúl Rizzo y Srta. Lee serán parte del espectáculo con el que el director festejará sus 30 años de trayectoria.

La propuesta reúne a figuras que construyeron un vínculo con el público a través de la televisión, el cine, el teatro y la música. Sus recorridos y su lugar en la memoria afectiva de distintas generaciones son el punto de partida de esta nueva apuesta.

De qué trata Fondo de Olla, la nueva propuesta de Muscari

El título juega con una idea que los integrantes del elenco aceptaron con humor: en el fondo de la olla queda lo que concentra más sabor e historia. Muscari toma esa imagen para poner en primer plano a diez artistas populares y celebrar sus trayectorias.

“Quiero que sea una fiesta, porque es una recuperación de lo popular”, expresó el director.

El encuentro con figuras queridas y la posibilidad de que más personas puedan acceder al teatro son los motores del proyecto. En palabras de Muscari, la intención es que “lo que está en el fondo salga a flote”.

Cómo será la entrada a la gorra en el Teatro Piccadilly

Una de las particularidades de Fondo de Olla estará en la forma de pagar: el público podrá disfrutar del espectáculo y, al finalizar, decidir cuánto aportar.

Así, la propuesta lleva a una sala de la calle Corrientes una modalidad asociada al teatro callejero y a otros espacios culturales, con la intención de que el precio de una entrada no sea un impedimento para asistir.

Fondo de Olla será la obra número 71 de Muscari, responsable de propuestas como Sex. Esta vez, el festejo por sus tres décadas de carrera tendrá a diez figuras sobre el escenario y una invitación abierta al público.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto