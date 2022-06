Lo rechazaron en La Voz Argentina 2022 y su madre enfureció

Así fue que Ricardo Montaner fue el primero en explicarle a Agustín el por qué de decisión de no elegirlo. "No me hallo teniendo en mi equipo a un intérprete que solo hace falsete y no me muestra su otra parte, pero eres afinadísimo. Hubiese sido mejor que elijas una canción que muestre todo el espectro", aseguró el jurado pidiéndole que cantase otra tema. Así, tras interpretar parte de Sabor a mí el cantante lo felicitó y le remarcó que "el falsete es un recurso al que se va y luego se regresa a la voz natural".