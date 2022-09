Yanina Latorre muy asustada por su estado de salud: "Lloré todo el día"

Sin embargo, las noticias no fueron las que ella esperaba: "Atrás de todo esto apareció algo más. Pueden ser miles de cosas, no quiero entrar en detalles pero desde un tumor, un granuloma...un montón de cosas", dijo en sus stories de Instagram.

"Al médico lo llené de preguntas y por lo que me dijo, todo tiene tratamiento y es operable. Antes hay que ver si está en el oído externo o en el oído medio... igual hasta que no me haga el estudio, el médico no me quiere decir nada. Ya me hice la tomografía y se la mandé, estoy esperando que me conteste", siguió contando la mujer de Diego Latorre.

Finalmente, admitió estar muy asustada: "La verdad no sé si esto que apareció fue lo que me desencadenó la gripe o si la gripe hizo que descubriera todo porque a mí no me molestaba ni me dolía, nada. Estoy re angustiada, lloré todo el día porque uno se asusta".

El diagnóstico de Yanina Latorre tras recibir los estudios médicos

Horas más tarde de subir esos posteos a sus redes, con el diagnóstico en su poder, Yanina se mostró un poco más tranquila. "En la tomografía se ve que no hay tumor, no hay lesión ósea pero sí el engrosamiento de tímpano que está todo tapado por moco. Se me hizo como un bolsillo con una protuberancia o quiste, algo que no me deja escuchar y me produce el zumbido",explicó.

"Parece que es operable pero antes, hay que tratar la zona. Para eso me dieron otro antibiótico más fuerte del que venía tomando y me cambiaron las gotas. Se supone que con todo eso se tiene que limpiar todo. El sábado vuelvo a control", dijo.

"Estoy un poquito triste. La angustia que pasé, no tiene nombre. Estoy cansada, demacrada, no puedo dormir. Esto no es un quiste leve, sino ya se me hubiera ido. Pero bueno, hay que ocuparse y tratarlo", cerró y dejó en claro que aún continúa muy preocupada.