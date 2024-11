Lola Latorre mostró su nuevo rostro tras animarse a una radical cirugía estética: "Me quedó..."

En tanto, en las últimas horas, la hija de Yanina y Diego Latorre recurrió nuevamente a sus redes sociales para mostrarle a su fandom los resultados de la cirugía. Y mientras retrató el preciso momento en que le quitaban el yeso de su nariz, la primera foto que le sacó el cirujano con su nariz nueva, así como luego ella misma compartió su emoción al verse.

“Es literalmente el mejor día de mi vida. Ustedes no entienden la felicidad que siento en este momento. Me quedó como siempre quise, de verdad. Mi cirujano es el mejor del mundo”, aseguró exultante desde sus Instagram Stories.

Lola Latorre - nariz nueva.jpeg

Y aunque todavía tiene varios moretones alrededor de la nariz, que está hinchada ya que deberá esperar algunos meses hasta que la zona se desinflame por completo, la hija de la angelita expresó su enorme felicidad. “Está re hinchada, tiene que bajar. Se me hizo un poco de edema, estoy toda moretoneada, pero estoy tan feliz con el resultado. Cada día va a ser mejor”, concluyó.

Lola Latorre - nariz nueva 1.jpeg

La confesión sexual más osada de Lola Latorre que horrorizó a Yanina y Diego: "¡No la quiero escuchar!"

En septiembre de este año, Lola Latorre hizo una tremenda revelación sexual en la cara de Yanina y Diego Latorre que provocó una terrible reacción de sus padres. La joven contó que disfruta mucho de tener relaciones íntimas en un video que publicaron en Bondi Live al ser entrevistada por Pepe Ochoa.

“Yo soy muy cog..., amor”, lanzó sin rodeos Lola Latorre. A lo que Yanina exclamó mientras escondía su cara en el hombro de Diego: “¡Ay, no! ¡No la quiero escuchar! Me tapo los oídos”.

“Esa frase la tengo borrada en mi cabeza”, agregó el ex futbolista sorprendido por tamaña revelación íntima de su hija. “Espera, voy a explicar una cosa. No hay nada mejor que explorar con la persona que amás...”, exclamó Pepe Ochoa entre risas.

“Ay, ¡callate, Pepe! ¡No quiero imaginar a mi hija!”, dijo eufórica Yanina. Ahí, Lola explicó sobre su íntima confesión: ”Chicos, igual paren. Lo sacan de contexto todo el tiempo. Yo no dije que cog... cinco veces por día. Imagínense que si no estaría así...”.

“¡Ay, no! No, me quiero ir”, lanzó Yanina. Y Diego sostuvo: “No es mi hija, no es mi hija. Me desentiendo del rol de padre”.

“Nosotros estábamos hablando en nuestro programa sobre si tenés que decir el máximo de veces que vos podrías cog... en un día en tu vida. ¡Qué podrías!”, explicó Lola.

“¿Te gusta imaginarte a mamá y papá cog...?”, le consultó Yanina a Lola. “Me da un asco terrible”, respondió la joven. A lo que la panelista cerró: “Y a nosotros también nos pasa lo mismo”.