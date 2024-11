Lola Latorre se sometió a una importante cirugía estética y se sinceró acerca de los motivos

De esta forma, se supo que Lola se había sometido a una cirugía estética para modificar su nariz y por eso decidió charlar con sus seguidores acerca de todo el proceso emocional y médico que vivió para llegar a este momento.

“Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz. Siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo y me sacaba fotos”, confesó.

Lola Latorre operación 1

Luego, explicó: “Primero empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía. Así que el jueves pasado me operé y soy feliz”.

“Me daba inseguridad mostrarlo y compartirlo, pero como siempre les comparto todo de mi vida. Aquí estoy. Sé que es un tema delicado, que tiene que ver con belleza, cirugía, estándares perfectos, inseguridades y demás. Por eso me costaba un poco hablar del tema, porque no quiero dar esa imagen de que lo que no nos gusta operarlo, porque no es así, hay que trabajar mucho nuestro amor propio”, reflexionó.

A su vez, contó con qué médico realizó la operación y abrió la cajita de preguntas para que sus seguidores puedan trasmitirles sus dudas acerca del tema.

Lola Latorre operación 2

La inesperada confesión sexual de Lola Latorre que dejó a todos sin palabras

Este jueves la influencer Lola Latorre lo dio todo en su programa de streaming Rumis (La Casa) y se animó a hacer una jugada confesión sobre su intimidad sexual que dejó a todos sus compañeros impactados.

Todo comenzó cuando en la mesa empezaron a debatir acerca de la cantidad de veces que cada uno podía llegar a mantener relaciones sexuales en el transcurso de un día, y definitivamente Lola se llevó el primer lugar.

“En un día, tres o cuatro se puede…”, deslizó Carola Gil. A todo esto, Juariu reaccionó sorprendida y opinó: “Tres no es normal chicos, no está bien…”. Sin embargo, el impacto llegó cuando la hija de Yanina reveló su récord sexual.

"Yo hasta cinco...", admitió Lola. Acto seguido, Agustín Sierra leyó los comentarios del chat y replicó entre risas: "Lola no corre pero como coge".

Reafirmando su postura, Lola se mostró firme ante las opiniones de la audiencia y aseguró: “Yo soy una persona defensora de las relaciones sexuales ¿okay?".