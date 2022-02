Los cariñosos saludos de Gianinna Maradona y su familia a Benjamín por sus 13 años

gianinna maradona historias cumple benja.jpg Las historias de Gianinna Maradona, con motivo del cumpleaños número de 13 de su hijo Benjamín Agüero Maradona.

Por otro lado, su abuela Claudia Villafañe decidió saludarlo desde su feed de Instagram con varias imágenes de Benjamín Agüero pequeño y un cariñoso mensaje: "Feliz cumple Bencho de la Tata! Que sigas siendo así de cariñoso, amiguero y compinche! No creo que ya sean 13! Te amo con todo mi corazón... Que los cumplas feliz!".

caludia villafañe saludo Benjamin Agüero.jpg La abuela, Claudia Villafañe, también saludó desde las redes a Benjamín Agüero Maradona por sus 13 años.

Al tiempo que su tía Dalma optó por compartir una foto actual de Benjamín junto a ella, con una extensa dedicatoria en la que entre otras cosas le desea "Felices 13 Benja hermoso de la titi!! Ya sé que me odiás cada día más por mis demostraciones de amor en exceso, pero no me importa! Sos y siempre vas a ser esa persona que me enseñó a amar sin ningún tipo de medida... Se siempre todo lo feliz del mundo y yo siempre voy a estar ahí para para vos! Siempre para lo que sea! Te amo my baby!".

dalma maradona slaudo benjamín agüero.jpg El posteo de Dalma Maradona saludando a su sobrino, Benjamín Agüero Maradona, por sus 13 años.

Y por supuesto no podía faltar el saludo virtual de su papá, el x futbolista Sergio el kun Agüero, quien desde sus historias virtuales también compartió la misma imagen que posteó Gianinna Maradona del adolescente soplando la velita de la torta hecha por ella, tal como acostumbra desde que nació.