Los cariñosos saludos de los famosos a Mica Viciconte y Fabián Cubero tras el nacimiento de Luca

Haciendo gala de su trabajo de influencer, Mica Viciconte no dudó postear a unas poquitas horas de haber parido las primeras tres imágenes del momento que le pusieron a su hijo en sus brazos tras salir de su vientre. "No tenemos palabras para decir lo que sentimos. Te amamos Luca Cubero y gracias a todos por sus mensajitos", escribió la flamante mamá. Y desde ese mismo instante comenzaron a llover los saludos. Flor Vigna, su ex compañera de Combate, fue una de las primeras: "Dios miiooo que locuraaaa este momento . Vas a ser una mamá increíble".