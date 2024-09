Los fuertes dichos de la mamá de Zoe Bogach que alimentaron aún más la polémica por discriminación

Tras los fuertes cuestionamientos que recibió, a las pocas horas su mamá Aixa Abasto decidió meterse en la polémica pero sus declaraciones causaron aún más repudio entre los usuarios de las redes.

“Por eso a mí no me gusta el color marrón. Yo voy directo a lo negro. Para los moralistas que andan etiquetando”, escribió en una historia que musicalizó con una sugerente canción llamada “Me importa una mierda”.

Como si eso fuera poco, también decidió contestar a los comentarios que hicieron distintos usuarios en un video que exponía las declaraciones de su hija y aseguró: “Uy sorry. Llamemos al Papa Francisco! ¿Quién no ha dicho negros de m...? Ah, ninguno. Que ejemplos opinólogos fantasmas".

Zoe Bogach de Gran Hermano lanzó un comentario repudiable y la destrozaron en las redes

La ex Gran Hermano Zoe Bogach filtró confirmó -por error- que tiene una cuenta privada en Twitter, donde sube contenido exclusivo para sus seguidores más fieles.

Todo salió a la luz porque la joven usó su perfil privado en dicha red social y expresó que quería subir un posteo en su cuenta personal: "Hola, quiero usar mi Twitter personal".

A partir de ese tuit, una admiradora le contestó. "Úsalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad", le dijo una de sus fans.

A lo que Zoe respondió con una frase polémica. "Harta de los marrones haters", exclamó.

Finalmente, cuando estaba en un vivo, a la ex GH le dijeron que fue racista con esas palabras y ella contestó con una frase polémica. "Ya lo sé. Me chupa un huevo. ¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un hue..", remató.