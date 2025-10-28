Los graves antecedentes que complican a Leandro García Gómez, la ex pareja de Lowrdez Fernández

“Acá la fiscal lo que valora no solo la privación ilegítima de la libertad, sino también las lesiones y, sobre todo, la violencia de género que sufrió Lowrdez”, se explicó en el noticiero Buen Telefe.

Y se añadió: "Este hombre tenía antecedente, ella misma lo había denunciado en 2022, había estado detenido por la denuncia de una pareja anterior, con lo cual todo lo que venga después de eso no va a tener una pena en suspenso sino de cumplimiento efectivo. Entonces entiende la fiscal que va a haber un riesgo procesal, ya sea de fuga o de entorpecimiento de la investigación".

La fiscal Silvana Russi sostiene en sus fundamentos para negar la excarcelación los antecedentes condenatorios que registra García Gómez, el alto grado de violencia evidenciado durante el vínculo que lo unió con Fernández y los riesgos procesales de la investigación.

Cabe recordar que la propia cantante denunció en 2022 a su pareja por violencia al mostrarse en las redes sociales con su rostro lleno de moretones y años después le pidió perdón por aquella publicación.

Los terribles detalles detrás del video de Lowrdes Fernández donde negó ser secuestrada por su pareja

En el programa Desayuno Americano (América Tv), Carlos Salerno reveló detalles impactantes de lo que fue el contexto del video que grabó Lowrdez Fernández al momento que trascendió la noticia de la denuncia de su madre por su desparación.

"Se logró determinar que Leandro García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola con patadas", precisó el periodista.

Y agregó: "Incluso, a través de conversaciones que la damnificada mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo".

En ese sentido, comentó que las palabras utilizadas por Lowrdez en la grabación donde sostenía que se iba a "encargar de saber quiénes estaban detrás de esa mentira" fueron para desmentir que estuviera desaparecida o secuestrada y que en realidad se trataría de una especie de guion escrito por García Gómez.

Además, Salerno leyó parte del informe del equipo del programa nacional de víctimas contra la violencia que surgió del propio relato que la integrante de Bandana hizo en la guardia del Hospital Fernández.

"Dijo que la relación empezó en pandemia e indicó haber padecido violencia psíquica y psicológica. Yo también fui violenta con él, no soy ninguna santa", habría sostenido la cantante y reacia a denunciar a Leandro García Gómez.