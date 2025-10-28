Los graves antecedentes que complican a Leandro García Gómez, la ex pareja de Lowrdez Fernández

Leandro García Gómez fue detenido en su departamento de Palermo el pasado jueves luego de un gran operativo policial y tras la denuncia de la madre de Lowrdez Fernández, quien sostuvo que no tenía contacto con su hija hace varios días.
Se conocieron los detalles por los que la fiscal Silvana Russi solicitó al juez de la causa negarle la excarcelación a Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante Lowrdez Fernández.
Tras varias horas de operativo y dar con la cantante en el domicilio de su ex pareja, el hombre fue detenido e indagado el viernes imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género.
Mientras sigue detenido en una alcaidía porteña, presentó un escrito mediante su defensor oficial para recuperar la libertad y ofreció ser monitoreado con una tobillera electrónica.
En este contexto, se conocieron los graves antecedentes del ex novio de Lowrdez Fernández por los que la fiscal Silvina Russi le solicitó al juez Diego Slupski que rechace la excarcelación pedida por el abogado defensor del acusado.
“Acá la fiscal lo que valora no solo la privación ilegítima de la libertad, sino también las lesiones y, sobre todo, la violencia de género que sufrió Lowrdez”, se explicó en el noticiero Buen Telefe.
Y se añadió: "Este hombre tenía antecedente, ella misma lo había denunciado en 2022, había estado detenido por la denuncia de una pareja anterior, con lo cual todo lo que venga después de eso no va a tener una pena en suspenso sino de cumplimiento efectivo. Entonces entiende la fiscal que va a haber un riesgo procesal, ya sea de fuga o de entorpecimiento de la investigación".
La fiscal Silvana Russi sostiene en sus fundamentos para negar la excarcelación los antecedentes condenatorios que registra García Gómez, el alto grado de violencia evidenciado durante el vínculo que lo unió con Fernández y los riesgos procesales de la investigación.
Cabe recordar que la propia cantante denunció en 2022 a su pareja por violencia al mostrarse en las redes sociales con su rostro lleno de moretones y años después le pidió perdón por aquella publicación.
En el programa Desayuno Americano (América Tv), Carlos Salerno reveló detalles impactantes de lo que fue el contexto del video que grabó Lowrdez Fernández al momento que trascendió la noticia de la denuncia de su madre por su desparación.
"Se logró determinar que Leandro García Gómez le habría propinado golpes en el rostro y en el cuerpo hasta lograr que cayera al piso para luego continuar agrediéndola con patadas", precisó el periodista.
Y agregó: "Incluso, a través de conversaciones que la damnificada mantuvo con terceros, habría expresado su voluntad de querer retirarse del inmueble sin lograrlo".
En ese sentido, comentó que las palabras utilizadas por Lowrdez en la grabación donde sostenía que se iba a "encargar de saber quiénes estaban detrás de esa mentira" fueron para desmentir que estuviera desaparecida o secuestrada y que en realidad se trataría de una especie de guion escrito por García Gómez.
Además, Salerno leyó parte del informe del equipo del programa nacional de víctimas contra la violencia que surgió del propio relato que la integrante de Bandana hizo en la guardia del Hospital Fernández.
"Dijo que la relación empezó en pandemia e indicó haber padecido violencia psíquica y psicológica. Yo también fui violenta con él, no soy ninguna santa", habría sostenido la cantante y reacia a denunciar a Leandro García Gómez.