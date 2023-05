Lourdes Sánchez se refirió a si participará en el Bailando 2023: "Es muy difícil..."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primicias Ya (@primiciasya)

La mujer del Chato Prada, quien estudió pastelería, contó cuándo comenzó a incursionar en la cocina: "Fue a partir de la cuarentena. Tenía una hashtag LuluCocinerita y ahí me di cuenta de que me encantaba y era una manera de conectar con la gente, con mis seguidores. Siempre alguien tiene una receta para recomendar, para pasártela. Y trasladar todo eso a la pantalla, me encanta".

"No me privo de nada, todos me dicen: '¿pero vos comés todo lo que cocinás?' Sí, yo como todo, aparte soy muy dulcera, pero lo acompaño con mucha actividad física", reveló la bailarina sobre cómo cuida su esbelta figura, sin dejar de darse un gusto.

En otra parte de la entrevista, Lourdes afirmó que su casamiento con el productor se posterga y confesó que una de las ideas que tiene es que el menú de la boda tenga algo de la gastronomía de Corrientes, como el chipá guazú y la sopa paraguaya.

También, la correntina habló sobre el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. "La verdad es que tiene que darse un montón de cosas. Y soy mamá. Tengo que ver en qué huequito voy a poder ensayar", admitió. "Tengo muchas ganas de bailar, el último Bailando fue con Fede Bal, y siento que una bailarina llega a un momento que ya no puede bailar. Trabajás con el físico, yo me lastimé mucho el cuerpo, entonces es ahora... o se me van terminando las posibilidades", opinó.

"El Bailando lo que tiene es que podés hacer de todo, podés jugar un montón, hay muchos ritmos, y eso me encanta. Le agradezco mucho a Marcelo (Tinelli), toda mi carrera casi que se la debo a él. Fue muy generoso con todos los bailarines, nos puso al frente, en un momento donde los bailarines éramos el adorno de una figura. Por eso, es difícil decirle que no", cerró la bailarina.

En Comer para creer, Lourdes Sánchez compartirá experiencias en primera persona para acceder a los lugares más secretos de Buenos Aires. Restaurantes de alta cocina, fondas, bares y tapeos que se ajustan a todos los gustos. Platos típicos y comidas tradicionales y sencillas para aprender a cocinar y disfrutar con todos los sentidos.

El fuerte reclamo de Lourdes Sánchez a Jey Mammon tras la denuncia en su contra

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Lourdes Sánchez fue tajante al hablar sobre el escándalo que involucra a Jey Mammon luego de que saliera a la luz una denuncia de parte de Lucas Benvenuto, un joven que tuvo una relación con él cuando era menor de edad.

La bailarina y conductora, que siempre tuvo una excelente relación con el humorista, remarcó que cree que debe hablar del tema y enfrentar las acusaciones en su contra.

"Estamos todos esperando que salga él a dar la cara. Lo queremos escuchar a él. Por qué todo este silencio", afirmó Lourdes y fue contundente con su postura: "Siempre hay que estar del lado de las víctimas".

Por otro lado, la bailarina cuestionó el comunicado que Jey difundió ante lo ocurrido. "Sabemos que no fue escrito por él. Porque los conocemos sabemos que no usa ese lenguaje", sostuvo.

Al finalizar, Lourdes pidió cautela ante las acusaciones mediáticas que pueden surgir sin un sustento legal. "No se puede hablar si no hay una denuncia. Son temas muy delicados", concluyó.