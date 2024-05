Luciana Salazar mostró el talento oculto de Matilda y dejó a todos sin palabras

Matilda Salazar

En las ultimas horas, la mediática mostró a través de sus historias de Instagram el gran talento de su hija al publicar sus dibujos y su creatividad para plasmar la moda en sus muñecas.

"Su juego favorito", expresó en la primera historia junto a increíble dibujo realizado por ella de una chica vistiendo un ingenioso outfit con una riñonera animal print.

Luego, expuso el vestido que le hizo Matilda con pintura a una de sus muñecas y agregó: "Amo la creatividad fashionista de Matilda siendo tan chiquita".

Dibujos de Matilda Salazar

Tremendo descargo de Luciana Salazar contra Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda

La relación entre Luciana Salazar y su ex Martín Redrado es nula y actualmente solo los une la guerra judicial por los alimentos de Matilda. Ahora, la rubia volvió a expresarse e hizo un duro descargo contra el economista.

A través de sus historias de Instagram, la modelo escribió: "Tenías que presentarte el 8 de este mes en la Justicia civil de familia y ahora presentás una reserva de viaje que hasta abril no venís".

Pero no quedó ahí, Salazar también expresó: "Esto es una broma, no se puede creer. Justo hoy se cumplen dos años que no cumplís con la cuota alimentaria. Si no fuera por tu firma te presentarías ya".

"No tenés vergüenza de lo que hacés con una menor. Esto es indignante", cerró furiosa Luciana.