Luis Ventura contó la increíble historia que su madre le ocultó sobre un hermano

"Me voy a poner a llorar. Mi vieja siendo muy pequeña laburaba en un campo. Ella le llevaba mate cocido con 6, 7 años a la peonada. Y mi vieja, a los 17 años, queda embarazada de un hijo de pu.. que se borró", dijo al aire en aquella oportunidad Luis Ventura totalmente conmovido.

"Mi vieja se lo bancó a mi hermano. Hizo la vida que pudo y un buen día se enamora de mi padre, era otra cultura y no estaba bueno para aquella sociedad decir que una mujer era madre soltera y mi viejo aceptó su decisión de no blanquear el hijo. Y el hijo pasó a ser su hermano y para mí era mi tío", continuó el periodista con su fuerte relato.

Y contó cómo se dio cuenta que su tío en realidad era su hermano: "Un día, nunca me voy a olvidar, mi hermano tenía un boliche en la zona de la Mataderos y me pidió un favor que se lo promocionara porque ya estaba en los medios".

"Cuando entro y estaba en la oficina peleándose porque no le habían entregado la bebida, que esto, lo otro, entonces le digo: 'tío' y el Negro me escucha y me dice 'No me digas más tío, yo soy tu hermano", recordó Luis Ventura entre lágrimas.

Y remarcó: “No me importó si mi papá tenía propiedades, plata, es más, nunca nos reclamamos un mango, nunca nada. Siempre fue el hermano de cabecera de todos los Ventura. Él era Luna y con mucho orgullo lo llevo”.

"Ese era mi hermano y lo llevo acá", decía el periodista señalando su corazón ya que su hermano mayor Carlos Alberto Luna falleció en 2022 a los 82 años.

Luis Ventura se quebró al recordar a Jorge Lanata: "Nunca dejé de admirarlo"

El mundo del periodismo está de luto por la muerte de Jorge Lanata a sus 64 años y Luis Ventura fue uno de los colegas que se mostró visiblemente consternado por la noticia.

Durante el aire de A la Tarde, América Tv, el periodista se tomó unos minutos para despedir a quien fue un compañero y maestro durante su carrera con sentidas palabras.

“Más allá de las diferencias que tuve con el, más allá de las trompadas y las peleas, sé respetar a las personas por su inteligencia. Quizá él nunca se haya dado cuenta, pero por supuesto aprendí mucho de él”, comenzó diciendo completamente quebrado.

Luego, reconoció: “Había cosas que se les peleaba porque consideraba que algunas cosas que había adoptado él no están de acuerdo con mi pensamiento. A lo mejor con el tiempo entendí algunas”.

“Por supuesto que quiero ir al velorio. No sé si me va a dar la vida para hacerlo, quiero que APTRA le envíe una corona como corresponde. No sé si Ventura y su familia lo van a hacer pero corresponde. Era un guapo y un filósofo al mismo tiempo”, manifestó con ánimos de homenajearlo.

Además, entre una serie de recuerdos, resaltó: “No estuve en muchas de acuerdo pero en otras me enseñó mucho. Todos los que tenemos la responsabilidad de cargar sobre nuestros hombros una revista, una radio, sabemos lo que significa llevar adelante todos esos destinos”.