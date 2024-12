Luis Ventura se quebró al recordar a Jorge Lanata: "Nunca dejé de admirarlo"

“Más allá de las diferencias que tuve con el, más allá de las trompadas y las peleas, sé respetar a las personas por su inteligencia. Quizá él nunca se haya dado cuenta, pero por supuesto aprendí mucho de él”, comenzó diciendo completamente quebrado.

Luego, reconoció: “Había cosas que se les peleaba porque consideraba que algunas cosas que había adoptado él no están de acuerdo con mi pensamiento. A lo mejor con el tiempo entendí algunas”.

“Por supuesto que quiero ir al velorio. No sé si me va a dar la vida para hacerlo, quiero que APTRA le envíe una corona como corresponde. No sé si Ventura y su familia lo van a hacer pero corresponde. Era un guapo y un filósofo al mismo tiempo”, manifestó con ánimos de homenajearlo.

Además, entre una serie de recuerdos, resaltó: “No estuve en muchas de acuerdo pero en otras me enseñó mucho. Todos los que tenemos la responsabilidad de cargar sobre nuestros hombros una revista, una radio, sabemos lo que significa llevar adelante todos esos destinos”.

Embed

Conmoción al aire: así anunciaron la muerte de Jorge Lanata en Radio Mitre

Santiago García y María Isabel Sánchez estaban al aire en Radio Mitre cuando se recibieron la dura noticia del fallecimiento de Jorge Lanata, que durante una parte del 2024 hizo Lanata sin filtro en dicha emisora.

La prestigiosa locutora quebró en llanto y no pudo seguir hablando. Su compañero tomó el micrófono y anunció el triste deceso del periodista.

Embed

"Estábamos acá al aire y todos estábamos esperando no tener que dar la noticia... ya todos sabemos. Murió Jorge Lanata. Era la noticia que nadie quería recibir", expresó Santiago.

"Era muy difícil hacer el programa sabiendo lo que estaba pasando", acotó María Isabel Sánchez, acongojada.

Y finalizó: "Aunque era algo que sabíamos que iba a ocurrir, era una noticia que no queríamos recibir y mucho menos dar al aire".