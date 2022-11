Luli Fernández estalló cuando le dijeron que tenía pancita de embarazada: "Siempre las mujeres"

Al leer esto, Luli Fernández fue contundente en su descargo y apuntó directamente contra las mujeres, quienes son las que generalmente comentan las fotos marcando su físico.

luli fernandez 3.jpg

"No salgo de mi asombro. Me aterra la distorsión que tienen algunas personas sobre lo que ven en cuerpos propios y ajenos. Que en esta foto me vean 'panza de embarazada'...", comenzó Luli en Instagram.

"No estoy embarazada, me costó años estarlo y no es un tema sobre el que se deba preguntar con tanta liviandad. ¿Cuándo vamos a dejar de opinar sobre cuerpos ajenos?", indicó certera la mamá de Indalecio.

Y remarcó: "Siempre las mujeres. Jamás tuve un mensaje de un pibe preguntándome si estaba embarazada porque me veía panza...".

"Basta de adjudicarle embarazos a las mujeres porque se tapa con la ropa, basta de hablar y opinar sobre cuerpos ajenos", cerró categórica.

luli fernandez 2.jpg

Luli Fernández reveló el motivo por el cual la China Suárez la odia

La China Suárez mantiene cierta enemistad con varias mujeres del ambiente artístico, una de ellas es Luli Fernández, quien confesó que la novia de Rusherking "la odia" desde un momento en especial que marcó el quiebre en su relación.

Así lo confesó la mamá de Indalecio en Socios del Espectáculo, El Trece, donde contó que hubo un hecho en particular en la relación de ambas que perpetuó el distanciamiento.

“Yo conté el embarazo de Magnolia de la China Suárez”, reveló la panelista y Adrián Pallares le preguntó: “¿Lo dijiste al aire?”.

“Sí, lo dije al aire, ahí fue el principio del fin. En ese momento empezó a odiarme”, dijo Luli sobre la mala onda que la ex de Benjamín Vicuña tiene con ella.

Y, para terminar de rematar la historia del enojo de la también mamá de Rufina y Amancio, aseguró que no sólo desde aquel entonces ni se hablan, sino también “Me bloqueó cuando empecé a trabajar acá”, finalizó para sorpresa de sus compañeros.