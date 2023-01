Macos y Alfa se sacaron chispas y volvieron a discutir muy fuerte en Gran Hermano 2022

"Ese tipo no me interesa. Y te hablo en serio, nunca más me hagas eso. Aprendé cuando uno habla en serio o si me estoy riendo. A mí no me interesa tener relación con él”, comenzó Walter.

“Vos sabés que la gente que tiene mayor fuerza tiene que levantar los baldes más grandes”, le explicó Marcos . “No juego, pero yo no quiero tenerlo al lado. Ya parece un chiste porque cuando hablaste, hablaste de Ariel”, agregó haciendo referencia a lo que dijo sobre Ariel delante de Santiago Del Moro.

“Si es la verdad, ¿qué querés, que mienta?”, le preguntó el salteño, “Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo siento”, le dijo y fue por más luego de que Alfa le diga "pero no me involucres con él”.

"Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan cómo te llevás con Ariel voy a decir que por más que se pelee con Alfa, que es verdad, me cae bien, así que yo voy a decir lo que yo quiera decir”, le dijo, terminante.

Alfa se sacó con Marcos en Gran Hermano 2022: "Ya me tiene los hue... llenos"

Walter Alfa Santiago tiene pocas vueltas. Cada vez que algo le molesta en la casa de Gran Hermano 2022, el hombre Tigre lo dice y no tiene problemas en enfrentarse con quien sea.

En las redes sociales, se conoció un video, donde se lo escucha al más veterano del reality despotricando contra Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público.

En una charla con Camila, Alfa lanzó fuertes declaraciones sobre el salteño. "(Marcos) me tiene los huev... llenos. Cada vez que digo algo, dice: 'eh Alfa, eh Alfa, eh'", expresó.

"Me tiene los huev... llenos. Boludo, ¿vos me decís? Mirás siempre al piso porque no podés mirar a los ojos. Se quieren hacer los profesores y no saben hablar. No tienen un discurso de más de diez palabras. Te doy un consejo: leé mucho. El vocabulario te lo da la lectura", siguió.

No conforme con eso. Alfa se burló de la forma de hablar de Marcos. "No sabe leer. No tienen discurso. No tienen vocabulario", sentenció.