La hermana de una participante de El hotel de los famosos se presentó La Voz Argentina 2022

Celeste y Majo Martino.jpg Las hermanas Celeste y Majo Martino. La primera acaba de ingresar a La Voz Argentina 2022 (Telefe) , mientras que la segunda acaba de salir de El hotel de los famosos (El Trece).

Si bien Celeste no mencionó en ningún momento a su hermana 'famosa', sí pudo verse en algún tramo de la presentación una imagen juntas así como también el festejo por parte de Majo Martino desde sus historias virtuales ante el ingreso de su hermana al ciclo de Telefe.

Majo MArtino historia hermana La Voz BASE.jpg Majo Martino festejó desde sus redes sociales el ingreso de su hermana Celeste a La Voz Argentina 2022.

"Qué grosas!!! Felicitaciones mi amor" escribió la ex participante de El hotel de los famosos sobre una postal de su hermana junto a Soledad Pastorutti, arrobándolas a ambas. Ahora la pregunta es si Celeste generará tanta polémica en La Voz Argentina 2022 como su hermana lo hizo en el reality de El Trece con sus peleas, por ejemplo, con su supuesto amigo Martín Salwe...

Embed

Lo rechazaron en La Voz Argentina 2022 y su madre enfureció

Un noche más de audiciones a ciegas en La Voz Argentina 2022 (Telefe) trajeron varias sorpresas para los televidentes este jueves al encontrarse con las presentaciones de lo más variadas. Y entre ellas la de Agustín Reyna, un joven rosarino de 24 años que se jugó el ingreso al reality interpretando el clásico de Witney Houston, I Will Always Love You, en un falsete constante que no convenció a ninguno de los jurados.

Así fue que Ricardo Montaner fue el primero en explicarle a Agustín el por qué de decisión de no elegirlo. "No me hallo teniendo en mi equipo a un intérprete que solo hace falsete y no me muestra su otra parte, pero eres afinadísimo. Hubiese sido mejor que elijas una canción que muestre todo el espectro", aseguró el jurado pidiéndole que cantase otra tema. Así, tras interpretar parte de Sabor a mí el cantante lo felicitó y le remarcó que "el falsete es un recurso al que se va y luego se regresa a la voz natural".

Agustín Reyna y madre enojada - La Voz Argentina 2022.jpg Agustín Reyna no logró ingresar a La Voz Argentina 2022, y su madre disparó molesta: "Se lo perdieron".

En tanto, mientras Soledad Pastorutti le confesó que la sorprendió mucho su voz pero que le faltó algo, Lali Espósito argumentó que no giró su sillón porque "le faltó garra". De esta manera, el joven participante agradeció las explicaciones y se retiró tranquilo.

Pero al salir del escenario se encontró con su madre, Cristina, que estaba junto a Marley tras bambalinas esperándolo para consolarlo con visible cara de decepción por le decisión del jurado. "Estuvo buenísimo, hijo. Estuviste espectacular. Vos estuviste espectacular, se lo perdieron", disparó la mujer contra el jurado de La Voz Argentina 2022 sin importarle nada.