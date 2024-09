Marcela Feudale le respondió con todo a Cristina Pérez tras sus dichos contra el Papa Francisco

Ahí, Feudale dio su punto de vista y expresó: "Siguiendo su línea de pensamiento deduzco que Jesús era garante del pobrismo. Eso de implicar panes, vino y la idea de vivir en comunidad que practicaban los nazarenos era convivencia. Usaba a los pobres de clientes".

Ahora, en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la mujer del ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró: "Yo hice un análisis político. Hay libertad de expresión en nuestro país, así que puede decir lo que le parezca. Pero yo no hice un análisis religioso sino político".

"Insisto yo hice un análisis político no religioso, y además la Iglesia y el Estado son cuestiones que están separadas, porque Argentina es un Estado laico. No hice un análisis religioso. Respeto tanto la libertad de expresión de Marcela, que me encanta su voz, como respesto la libertad de culto de los argentinos de profesar la fe que deseeen", agregó.

Ya en el piso, Ángel le remarcó: "Te tiró una flor, dijo que le gusta tu voz". "Eso me gustó porque tiene tufillo a ninguneo", opinó Feudale.

"Lo vamos a dejar pasar. Yo me acuerdo cuando ella conducía el informativo de Canal 9, y yo estaba en Radio 10, llamaba a mi producción para pedir las notas que habíamos hecho y los contactos. Quiere decir entonces que tan tan buena locutora, buena periodista...bueno, no importa. Siempre igual", contó la angelita.

"Ah, la odiás", acotó Yanina Latorre. "No no la odio, soy memoriosa, que es distinto", le contestó Marcela. "Que se acuerde porque si ella me va a ningunear en aquel entonces me admiraba como conductora", opinó.

Por último, resaltó: "El hecho de que yo quiera opinar hoy en día pareciera que soy una atrevida, tengo una carrera paralela de lo que fue mi vida con Marcelo (Tinelli) totalmente distinta y tengo todo el derecho de hacerlo".

El fuerte accidente que tuvo Marcela Feudale camino a LAM: "Me pasó por arriba"

Este miércoles en LAM (América), la angelita Marcela Feudale causó preocupación al contar el fuerte accidente que tuvo en la vía pública con una bicicleta, mientras estaba llegando al canal para realizar el programa.

Mientras en el panel hablaban del accidente que sufrió el cantante Fito Páez, la locutora decidió contar el mal momento que ella también sufrió en el día de la fecha y aseguro: “Cuando venía para acá me atropelló una bicicleta en la bicisenda, me pasó por arriba y me rompió el pie”.

Inmediatamente, Ángel de Brito y el resto de sus compañeras se mostraron sumamente preocupados y aunque ella llevó tranquilidad aclarando que se encontraba bien, reparó en un detalle que la dejó indignada.

"Frenó pero me dijo 'ay no, vos retrocediste', me echó la culpa y siguió de largo. Aparte me pasó por arriba y se me cayó encima”, comentó Feudale.

“Gracias a Dios no me lastimó el cuerpo porque fui frenándome. Pero también porque yo tengo una plasticidad y estuve entrenando durante muchos años, porque sino, una bicicleta te puede matar”, concluyó.