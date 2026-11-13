Marcela Kloosterboer se suma a Pedro Alfonso en Carlos Paz: el elenco completo de Manos arriba

Una vez finalizadas las funciones en Villa Carlos Paz, la comedia desembarcará el 18 de marzo de 2027 en el Teatro Multitabaris.

El acuerdo ya fue firmado con el productor teatral Carlos Rottemberg, quien selló el compromiso con su tradicional gesto de los dedos, una costumbre que mantiene desde hace años.

Los 15 años de Pedro Alfonso en Villa Carlos Paz y su historia con Paula Chaves

"Son 15 años ya en Carlos Paz", expresó Pedro Alfonso, sorprendido por el tiempo transcurrido desde su primera temporada en la ciudad.

Su historia con las sierras cordobesas comenzó en 2011, cuando llegó junto a Paula Chaves, en momentos en los que también empezaba a consolidarse su relación sentimental.

Desde entonces, no solo construyó una exitosa carrera teatral, sino que también formó una familia junto a la conductora, con quien tuvo a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

A lo largo de estos años protagonizó numerosas comedias, entre ellas Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña y Un viaje en el tiempo.

Además, compartió tres temporadas con el recordado Emilio Disi, a quien siempre consideró un maestro y referente fundamental en su trayectoria artística.

Ahora, con la incorporación de Marcela Kloosterboer y un elenco de reconocidas figuras, Pedro Alfonso buscará renovar su vínculo con el público de Villa Carlos Paz y sumar otro éxito a su extensa trayectoria en las temporadas teatrales de verano.