Marcela Tauro cuestionó a Jorge Rial por sus fuertes dichos contra Mariana Brey: "Horrible"

Y agregó muy picante: “Gente que en nuestro propio canal preguntó ‘¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la policía?’. Cuando hacés eso pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza y me da temor”.

En el programa Intrusos, América Tv, se analizó el fuerte cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos en A la Barbarossa y también la postura de Rial en el tema y Marcela Tauro lo cuestionó por cómo trató a su colega.

"Lo de Jorge también me pareció horrible, que haya tuiteado", precisó la panelista. Y profundizó: "Estás pidiendo como la cabeza siento".

A lo que Karina Iavícoli observó: "Aparte él es poderoso, digamos las cosas como son, al lado de Brey. Puede levantar el teléfono y decir sáquenla. De hecho, no la nombró pero dio a entender quítenmela a esta piba. En C5N la aman a ella".

marcela tauro 2.jpg

La palabra de Mariana Brey luego de que Jorge Rial pidiera que la saquen de la pantalla de C5N

Tras la marcha de los jubilados al Congreso, que terminó con una batalla campal con la Policía, Jorge Rial hizo un descargo en Argenzuela y le pegó a Mariana Brey.

“Hay hijos de p... en todos lados. Incluso en nuestro canal, digámoslo todo porque no puede ser, viejo. ¡Periodistas hijos de p...! Han degradado este laburo. Son voceros de un régimen, sépanlo”, expresó el conductor.

Furioso, Rial deslizó que Brey debería dejar la pantalla de C5N. "Discúlpenme si esto trae quilombo, pero ya estoy grande, pasé por situaciones extremas y Mariana Brey estaba gritando si estábamos seguros que a Grillo lo baleó un policía. Dan vergüenza, hay que anotarlos, hay que saber quiénes son y hay que limpiar viejo, porque a nosotros no nos llevan a ningún lado y ellos vienen a decir estas barbaridades a nuestro canal”, completó.

Este viernes en Lape Club Social Informativo. América Tv, Marina Calabró compartió al aire la respuesta de Mariana Brey a Jorge Rial.

"El puede pedir lo que quiera y decir lo que quiera. Tienen la libertad de hacerlo. Lo ha hecho siempre. Por eso yo trabajo tan cómoda en C5N. Por la libertad para expresarse", manifestó.

"Es un desafío permanente para mí argumentar mis opiniones. ¿En qué enriquece estar solo con gente que piensa como yo? En nada. Otros trabajan más cómodos en espacios donde todos piensan igual. Eso genera pereza intelectual", añadió.

Y finalizó: "Siempre opino como una ciudadana. Todos saben dónde vivo, de dónde provengo y cómo es miv ida. En ese caso, no voy a mis trabajos o a los programas a opinar sobre alguien dice de mí. Voy a dar mi opinión sobre lo que me preocupa. Para algunos puede ser valioso y, para otros, un desastre. Me equivoco y tengo aciertos, como cualquiera. Opino libremente incluso en un medio donde casi nadie coincide conmigo, pero lo puedo hacer y eso tiene mucho valor".