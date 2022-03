Marcela Tauro recordó el día que Jorge Rial le deseó la muerte a un compañero

Embed

"¿En qué año se fue Rinaldi de Intrusos?”, preguntó la periodista a la producción mirando fuera de cámara. “Ustedes se horrorizan. Pero acá Jorge, al aire, le deseó la muerte a Rinaldi. Ahora va encaminado con lo que dijo antes", aseguró la integrante de Intrusos. Y se preguntó y le preguntó a la mesa “¿Qué cosa peor que esa uno puede hacer?”.

Vale aclarar que Daniel Gómez Rinaldi formaba parte del ciclo, cuando en 2011 se enfermó y debió salir del aire del ciclo, para luego rescindir con su contrato con el canal. Afortunadamente hoy se encuentra muy bien de salud.

Marcela Tauro se sinceró sobre su pelea con Jorge Rial: "No me esperaba ese golpe..."

Marcela Tauro se mostró dolida en Intrusos hace unos días cuando habló sobre el tweet que Jorge Rial le dedicó a ella por haber contado la noticia de la pelea del animador con la Negra Vernaci en las inmediaciones de las radios del Grupo Indalo.

Todo comenzó cuando Florencia de la V le preguntó a sus panelistas si estaban sorprendidos por la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro. "No, a mí no me sorprendió. Quizá porque los conozco. Hay cosas que te sorprenden y otras que no. Lo conozco un poco, no tanto, pero por cómo estaba él no me sorprendió que esté separado", dijo Marcela Tauro.

marcela tauro jorge rial.jpg Marcela Tauro y Jorge Rial, periodista.

Y amplió: "Como estaba estos últimos días donde tuiteaba, ahí sentí que algo le pasaba, llegué a creer que estaba separado. Me da pena porque me gustaba la pareja. Me parece que es muy buena mina y él también. Creo que ella le hacía bien y él también".

Maite Peñoñori, una de sus compañeras, le preguntó a Marcela Tauro sobre el tweet que puso el conductor tras 18 años de trabajo compartido.

"Yo ya lo contesté, no estoy enojada con él, estuve muchos años trabajando con él, sinceramente le tengo un cariño, me dolió, sí, porque yo le tenía un cariño, no esperaba ese golpe bajo, pero después entendí que estaba pasando un mal momento. Los rumores me llegaban, a todos nos decían dónde estaba viviendo. Después llegaban cosas que no quiere decir que sean. Si vas a tomar un café dos veces o tres con una compañera, te inventan algún romance, no pensé que estaba con alguien", sentenció.