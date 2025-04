Marcela Tauro reveló detalles inéditos de la prueba de Marianela Mirra en Intrusos por Jorge Rial: "Hotel"

"No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", finalizó su historia en las redes Mirra apuntando contra Rial. Lo cierto es que en Intrusos, América Tv, recordó cuando Marianela fue invitada al ciclo y fue probada por Rial para quedar como panelista.

"¿Pasó algo entre ellos? Yo no lo sé", preguntó Karina Iavícoli tras ver un resumen de lo que fue la visita de la tucumana al piso del programa cuando era conducido por Rial.

A lo que Rodrigo Lussich comentó sobre la rivalidad pública entre los dos: "Ella dice que hay una obsesión de parte de él porque ella le dijo que no".

Ahí, Marcela Tauro recordó sobre ese momento: "¿Pero quién la trajo acá? Ese día le hicieron una prueba. Él decidía quien estaba acá. Yo nunca le pregunté. Es raro porque Jorge quería panelistas periodistas, es raro, no quiere decir nada con esto".

"Fueron los productores quienes se encargaron de hablar con ella", explicó Pablo Layús. Y Tauro lanzó: "Le pusieron un hotel... Yo no sé, pero me voy acordando cosas, evidentemente si ella dice que no, no pasó nada (con Rial)".

Luis Ventura contó cómo Jorge Rial intentó seducir a Marianela Mirra: "Beboteo permanente"

Jorge Rial contó que Marianela Mirra estaba en pareja con José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina y quien cumple condena en el penal de Ezeiza.

En este sentido, tras el bombazo que dio el periodista desde su programa Argenzuela, Luis Ventura mandó al frente a Rial y reveló cómo en su momento intentó seducir a Mirra.

"Acá sigo de pie, cuando quieras vení a buscarme, estoy", dijo Ventura en el programa A la tarde, América Tv. Y luego explicó la manera en que se manejaba el conductor con la gente.

"Maltrató no sólo a este programa sino a gente de nuestra productora. Es un sistema de ataco para que no hablen. ¿Por qué saltó lo de Marianela? Era para tapar esto (por los chats de Morena Rial por la causa de robo), la que se venía después. Si escarbas, todo cierra con todo", continuó.

Luego el periodista se animó a contar cómo Jorge Rial habría intentado conquistar a la ganadora de Gran Hermano 2007.

"Marianela Mirra nunca tuvo un amorío con Rial. Él quiso todo el tiempo. Los chats así lo demuestran, el beboteo permanente, llamadas...", lanzó picante Luis.

Y cerró: "Pero sabes que no es la única persona que cuenta esta historia, y muy famosas, que les pasó lo mismo cuando golpearon la puerta".