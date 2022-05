Marcelo Polino renunció a unos de sus máximos sueños

“Yo durante diez años hice el trámite de adopción que se renueva cada dos años”, contó el periodista en una entrevista. “Es muy invasivo, muy horrible. Aparte si me dan un chico ahora voy a ser el abuelo, si lo voy a buscar a la escuela no me voy a poder agachar a agarrar al niño”, reveló sobre el motivo por el que también decidió dejar de buscar.

Si bien a Polino le va muy bien en todos sus proyectos y es una autoridad en periodismo de espectáculos de nuestro país, el periodista de 58 años entendió que su edad puede ser un problema en un futuro y no podrá cumplir uno de sus mayores anhelos.

image.png

El polémico reclamo de Marcelo Polino a Luis Ventura

Instalado por estos meses en la televisión chilena, donde es el jurado más temido del programa El retador, Marcelo Polino pasó por Buenos Aires y confesó el polémico reclamo que le hizo al presidente de Aptra, Luis Ventura, para le próxima entrega de los premios Martín Fierro, un tanto molesto por una de las nuevas ternas.

De visita en Intrusos (América TV), este viernes el periodista argentino le contó a Flor de la V y todo su equipo lo bien que le está yendo en el país trasandino con el formato en el que se destaca como uno de los jurados más temibles. Y mientras contaba que trabaja 10 horas por día, debido a que se está grabando el reality completo de un tirón, la conductora aprovechó para felicitarlo por su decisión de cruzarse a la tv al otro lado de la cordillera. "Menos mal que te fuiste Poli, porque acá no hay más... ya no existen los jurados (en la tv)" disparó Flor.

"Bueno, [pero] este año hay terna de jurado" explicó Marcelo Polino refiriéndose a la inminente entrega de los premios Martín Fierro el próximo 15 de mayo, que distinguirán a lo más destacado de la producción 2021 de la tv abierta. Y ese fue el pie para que revelase una propia infidencia. Contó que charló con Luis Ventura desde Polino auténtico, su programa en Radio Mitre en el que reclamó "Mirá, estuve 12 años haciendo de jurado y nunca pusiste la terna... Y justo el año que no hago de jurado, ponés la terna".

