Marcelo Tinelli desbloqueó un recuerdo que conmovió a sus hijas mayores

"Recién encontré esta foto y me emocionó. Es de hace 8 años, con mis 5 grandes amores: mis 5 hijos. Siento que en todas las facetas de la vida, esta ha sido mi mejor versión: la de papá", escribió Marcelo Tinelli en la publicación, donde está junto a Lolo, Francisco, Mica, Cande y Juana.

La palabras del conductor provocaron una profunda emoción en las más Cande, desde España reposteó y dijo: "Es tu mejor faceta lejos. ¿Cuándo repetimos?". "Cuanto antes mi amor", fue la respuesta de su padre.

image.png

Mica también publicó la imagen en sus historias y le hizo saber al conductor el profundo amor que siente por él. "Te amo mucho pá. Los amo con toda mi alma", añadió.

image.png

El particular mensaje y fotos inéditas de Cande Tinelli con su hermana Micaela en un día especial

Cande Tinelli compartió en su cuenta de Instagram un emotivo y a su vez desopilante mensaje dedicado a su hermana Mica Tinelli, quien el 26 de agosto cumplió 36 años.

"Creo que este día para mi es el mas especial del año, por que mis padres trajeron al mundo a mi persona mas favorita de todo el universo. Mi compañera de vida, de momentos difíciles y otros divertidos", comenzó Lelé su mensaje en Instagram que acompañó con varias fotos de la infancia junto a su hermana.

"Siempre juntas de la mano. Siempre apoyándonos mutuamente. Podría decir mil cosas, pero en resumen yo siento que ella es mi mitad. Que ella me enseñó infinitas cosas", continuó muy profunda.

cande tinelli emotivo mensaje cumpleaños mica tinelli.jpg

Y remarcó: "Es una madre, una hermana, un oído, una gran amiga, y una persona que irradia amor y luz constantemente. Amante del mar, de los atardeceres, de los animales, de las sirenas y de todo lo esotérico".

"Siempre fui su fan y la copiaba en todo. Ella intento ahogarme con un alfajor de bebé, pero no lo logró. Por suerte sobreviví y vivimos momentos únicos. La amo mas que a nadie en este mundo", recordó Cande Tinelli con mucho humor.

Y cerró: "Por mil millones de vidas mas al lado tuyo. Sabes que siempre voy a estar. Sos mi prioridad ante cualquiera. Mi sol después de la tormenta. Te amo Tutsi, orgullosa de ser tu hermana. Por siempre juntas, nuestras almas jamás van a separarse. Feliz cumple, disfruta mucho, no mereces menos. ‍ Tan virginiana que duele".

A lo que Mica Tinelli le comentó el posteo movilizada por las palabras de su hermana: "Me vas a hacer llorar. Te amo tanto que no me entra tanto amor en el cuerpo sos mi otra mitad, la persona más importante de mi vida ‍‍ juntas de la mano en esta, y en todas las vidas".

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 5.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 3.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 4.jpg

cande tinelli mica tinelli fotos ineditas de niñas 2.jpg