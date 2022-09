Marcelo Tinelli mostró el video del sueño que le cumplió a su hijo Lorenzo

Desde sus stories de Instagram, el conductor compartió la emoción del pequeño al completar definitivamente el álbum de figuritas del Mundial en Qatar, una cuestión que tiene enloquecidos a los fanáticos del fútbol .

Embed

Es tal la locura por el álbum, que Panini, la empresa encargada de su distribución del álbum, eligió futbolistas destacados de cada Selección y creó la edición "Legend".

La misma incluso generó revuelo entre los coleccionistas que se pusieron manos a la obra para poder conseguirlas, incluso pagando precios bastante elevados. La más codiciada es la versión golden de Lionel Messi, por la que piden hasta 80 mil pesos.

lolo4.jpg

Guillermina Valdés irónica con Cande Tinelli luego de que la dejó de seguir

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron ponerle punto final a su relación tras 9 años juntos en mayo. Ellos se llevaban muy bien con los hijos de cada uno, logrando una linda familia ensamblada.

Pero, hace dos semanas Cande Tinelli sorprendió al dejar de seguir a la ex pareja de su papá y mamá de su hermano Lorenzo. Desde entonces se barajaron miles de hipótesis de por qué la it girl había hecho eso, pero nunca salió a aclararlo.

La que rompió el silencio al respecto fue la mismísima Guillermina. La empresaria habló sobre el tema en una nota que hizo en Punta del Este tras ir a ver la obra Piel de judas, en la que está Susana Giménez.

"Me parece que Cande me dejó de seguir, pero después me empezó a seguir otra vez. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro", remarcó Valdés.

"Siempre estuvo todo ok, capaz que se le disparó el dedito sin querer", cerró de forma irónica.