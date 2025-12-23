Otro golpe para Marcelo Tinelli: la millonaria suma que deberá pagarle a su colaboradora más fiel

Embed

La relación diaria entre Marcelo Tinelli y su vestuarista comenzó a enfriarse después de que sus hijas Micaela y Candelaria le presentaran a otro hombre que comenzó a asesorarlo en su forma de vestir.

“Candelaria y Micaela le presentaron a un chico, Cristian, y se lo empezaron como a meter a Cristian porque ‘él te va a dar un look más jovial’. A partir de ese momento, Tinelli se fue alejando de María y cada vez le daba menos trabajo", detallló Iglesias.

Finalmente, el conductor echó a Vilariño cuando ya se había jubilado y no le abonaron la indemnización que le correspondía, algo que reclamó vía judicial y ya hubo arreglo.

"En un momento la despidió cuando ella se había jubilado y no le pagó indemnización. María lo demandó y llegó a un acuerdo con Tinelli y La Flia, que tienen que pagarle por los tantos años trabajados. Se hizo un arreglo y ella se va a llevar 90 millones de pesos", concluyó.

marcelo tinelli maria vilariño

Marcela Tauro y su picante teoría sobre la pelea entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Marcela Tauro lanzó una frase que volvió a encender la interna entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli tras la separación ocurrida en 20222.

“Lo que pasa que ella sabía con quién se metía, porque Marcelo expuso su vida siempre, con Paula y con Sole", planteó de entrada la panelista de Intrusos (América Tv)

Y sumó: "Ahora también Guillermina lo expone a Lolo en un programa de televisión, no quieren que hablen de él pero ahora cualquiera va y le dice ‘tu mamá no quieren que hablen de vos’".

Instantes después, Tauro disparó sin filtros: "Para mí esto es un tema de plata, eso es lo que yo creo, no tengo la posta. No es información, es intuición, salvo que el chico lo haya manifestado”.

“¡Qué picante! Todo eso que ella explica, que es su visión como madre, tiene que ver con diferencias con Tinelli. Lo que pasa que él con Lolo ha tenido muchos gustos compartidos, sobre todo en el fútbol… Y se ve que cuando lo llevó a Qatar la otra estaría emputecida. Es un buen debate”, añadió sobre el tema el conductor Rodrido Lussich.