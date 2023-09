Marcelo Tinelli recordó a su abuelo con un emotivo mensaje: "Vives en mí"

Marcelo recordó a su querido abuelo en el día en que hubiera cumplido años con una foto y lo vinculó con la conmovedora historia de una famosa película.

“Hoy cumpliría años mi ‘Abulo’. El de las historias inverosímiles, el del ritual de Papá Noel, el que cantaba después de comer, el emprendedor, el dulce, el calentón, el de los habanos, el del vino tinto tomado en bota”, expresó en sus historias de Instagram.

marcelo tinelli abuelo.jpg

Y agregó puro sentimiento: “Vives en mí, para siempre, Abulo querido”, agregó y cerró con un homenaje a las raíces familiares: “Y que vivan Pamplona y las corridas de San Fermín”.

El animador además subió un afiche de la película El gran pez y explicó: “En este sábado nublado, mientras me acuerdo de mi abuelo, se me viene esta película a la cabeza, que para mí es la mejor que vi en mi vida”.

“La veo y lloro. Historias, relatos de un padre que ya no importan si son reales o fantasiosas, solo quiero que me las cuente. Él fue para mí EL GRAN PEZ”, cerró Marcelo Tinelli conmovido.

marcelo tinelli abuelo 1.jpg

El picante comentario de Noelia Pompa en Bailando 2023 que descolocó a Marcelo Tinelli y Zaira Nara

Desde que comenzó el Bailando 2023, América Tv, Marcelo Tinelli tuvo varios pícaros idas y vueltas románticos con distintas participantes y figuras, como Coki Ramírez, Milett Figueroa o hasta el personaje de Zulma en la piel de Gladys Florimonte.

Pero en la noche del viernes, con la segunda presentación de Noelia Pompa en la pista de baile, la bailarina puso en aprietos al conductor y a Zaira Nara, quien estuvo como jurado reemplazando a Pampita que se fue de viaje por unos días.

Lo cierto es que durante la previa a su performance, Noelia dejó entrever que podría haber alguna clase de simpatía entre Marcelo Tinelli, soltero y sin compromiso alguno, y la hermana de Wanda Nara, en la misma situación sentimental.

"Yo no quiero tener problemas con 'la quía', que es una expresión como 'la que manda' porque estás hablando mucho y estás como allá arriba. Pero bien, me encanta, estás brillando", comenzó diciéndolo Noelia a Zaira. Frente a lo cual Nara atinó a reaccionar: "Es mi último día, Noe. Disfrutá de tenerme acá que estoy bastante buena y ya me voy".

Fue allí cuando Pompa arremetió disparando picante: "No quiero tener problemas porque siempre hace devoluciones sobre las chicas que van por Marcelo", al tiempo que Zaira le explicó que le gusta ver bien acompañado a Marcelo.

"A mí me parece que ustedes dos se gustan. Me parece que acá hay como como un círculo, pero la dejo picando, la dejo ahí", disparó entonces sin filtro la participante sorprendiendo tanto a Marcelo como a Zaira.

Frente a este inesperado comentario, el conductor -todo un caballero- remarcó que efectivamente es una de las mujeres más lindas de la Argentina, mientras la modelo sentenció: "Yo soy muy respetuosa. Jamás miré a alguien que trabaje conmigo".