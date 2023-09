El picante comentario de Noelia Pompa en Bailando 2023 que descolocó a Marcelo Tinelli y Zaira Nara

Lo cierto es que durante la previa a su performance, Noelia dejó entrever que podría haber alguna clase de simpatía entre Marcelo Tinelli, soltero y sin compromiso alguno, y la hermana de Wanda Nara, en la misma situación sentimental.

"Yo no quiero tener problemas con 'la quía', que es una expresión como 'la que manda' porque estás hablando mucho y estás como allá arriba. Pero bien, me encanta, estás brillando" comenzó diciéndolo Noelia a Zaira. Frente a lo cual Nara atinó a reaccionar: "Es mi último día, Noe. Disfrutá de tenerme acá que estoy bastante buena y ya me voy".

Fue allí cuando Pompa arremetió disparando picante: "No quiero tener problemas porque siempre hace devoluciones sobre las chicas que van por Marcelo", al tiempo que Zaira le explicó que le gusta ver bien acompañado a Marcelo.

"A mí me parece que ustedes dos se gustan. Me parece que acá hay como como un círculo, pero la dejo picando, la dejo ahí", disparó entonces sin filtro la participante sorprendiendo tanto a Marcelo como a Zaira. Frente a este inesperado comentario, el conductor -todo un caballero- remarcó que efectivamente es una de las mujeres más lindas de la Argentina, mientras la modelo sentenció: "Yo soy muy respetuosa. Jamás miré a alguien que trabaje conmigo".

Zaira Nara mandó al frente a Marcelo Tinelli con los likes que le dio a Milett Figueroa: "Sáquenle..."

Cuando la modelo peruana Milett Figueroa hizo su debut en la pista del Bailando 2023 (América TV), tuvo muchísima onda con ¿el soltero más codiciado? Marcelo Tinelli.

La química entre ambos la notaron varios, entre ellos, Zaira Nara, quien estaba como invitada a la cabina del streaming. La hermana de Wanda, entre tanto coqueteo, decidió mandar al frente al conductor con su actividad virtual en las redes de la influencer latina.

Divertida, Zaira lanzó: "Acá veo algún que otro like del 27 de abril tuyo…”. Y agregó: “¿Ya estabas arrancando el casting ahí?”. Antes de tirar esa información, la modelo le había preguntado a Marcelo cuándo se enteró de quiénes iban a participar en el certamen. Y el presentador le había respondido "hace un mes".

Entre risas, el conductor contestó: “Pero esa fue la época en la que se la contrató, yo no la conocía ahí”. “¿Y a vos te pasan las listas de los que van quedando?”, disparó picante Zaira.

Nara agregó: “El 27 de abril veo uno en un video muy sexy, hermosa está ella”. Ahí, Marcelo le preguntó a la peruana si había visto algún like de él y ella sumándose al show contestó: “Me da mucha gracia”.

Zaira no paró y sumó un dato más: “También veo otro del 8 de junio”. En ese momento, todo el equipo de Marcelo dijo al unísono: "¡Ehhh!". “¡Pará! ¡Sáquenle el teléfono a la chica!”, pidió el presentador que se sintió muy expuesto.