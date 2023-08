Marianela Mirra reapareció en las redes y contó el dramático momento que vive

“Gracias a todos, lo encontramos, lo mató otro perro, gracias por los mensajes. Muy agradecida con todos, siempre”, describió Marianela en sus historias de Instagram.

La ganadora de GH 2007 explicó luego el triste final de Milo, un pequeño perrito al que recordó con una imagen juntos en su cuenta de Instagram.

“¡Te quiero recordar así, mi bebé! Mi amorcito chiquito, que te desee para siempre”, indicó con mucho dolor Mirra en su posteo.

Sebastián Pollastro, ex compañero de reality de la tucumana, comentó la publicación conmovido: “Amiguita, te mando un abrazo enorme”.

Y ahí Marianela contó qué pasó con su amada mascota: “Tengo un bajón…Perdimos nuestros tres perros en los últimos 10 días con mi pareja. Es devastador”.

Fuerza.

Marianela Mirra fulminó a Marcos de Gran Hermano 2022: lo acusó de misógino y cuestionó su trato hacia las mujeres

Se llevó a cabo la última nominación del ciclo que conduce Santiago del Moro, Gran Hermano 2022, y son apenas cinco los hermanitos que por estos días habitan la casa más famosa del país. Uno de ellos es Marcos, uno de los preferidos del público, aunque no por Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007 del reality.

Con un perfil bastante bajo, Mirra sigue de cerca el exitoso ciclo de Telefe, y cada tanto aprovecha para publicar en sus redes su picante opinión sobre los jugadores y, por supuesto, genera gran revuelo al tratarse de una palabra autorizada por conocer los entretelones de GH.

En esta oportunidad, la ex hermanita fue contra Marcos Ginocchio, el salteño que se perfila como ganador, y cuestionó entre otras cosas sus formas hacia las mujeres.

“El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, dijo en la primera de sus tres publicaciones en Instagram, y luego se preguntó:“¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder”. “Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, cerró indignada.