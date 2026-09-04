Se supo quién es el nuevo novio de Juanita Tinelli: tiene 20 años, estudia Ciencias Políticas y es empresario

"Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino", cerró Iglesias.

Benicio Gravier opinó de las fotos de su hermano Tiziano con Juanita Tinelli

Benicio Gravier no escapó a la consulta del cronista de Puro Show cuando le pidió que diera su opinión sobre la producción de fotos hot de su hermano Tiziano junto a Juanita Tinelli.

"Se habló mucho de las fotos de Tiziano con Juanita Tinelli. ¿Te gustó?", le consultó el cronista. "Se habló mucho y me parece muy buena publicidad. Yo también me sorprendí cuando las vi, la verdad, porque me había contado, pero no había mostrado mucho, no tenía muchas fotos ese día", respondió.

"¿Por qué te sorprendiste?", fue la siguiente pregunta. "Porque me había dicho cómo eran, pero no tanto. Pero buenas fotos, igual, buenas fotos. Parte un poco del laburo como modelo, pero no hay un romance por atrás, ahí trabajan dos profesionales. Tiziano está ahora en Chile, compitiendo en la gira sudamericana", fue su respuesta.