Mariela Fernández reveló la verdad sobre qué pasó tras su furiosa reacción al aire: "No medí las consecuencias"

"No hablé ayer porque opté por apagar el celular que me explotó y hoy di las explicaciones que tenía que dar al aire. Por suerte ya pude hablar con la persona que tuve el inconveniente y como cualquier grupo de laburo a veces hay cortocircuitos y ayer hubo uno", indicó Mariela Fernández.

Y reconoció su impulsiva reacción: "Yo reaccioné de mala manera al aire, me enojé. Dicen que el que se enoja pierde y yo medio que perdí, me jugó en contra. Por suerte ya ayer y hoy pudimos hacer el programa sin complicaciones, nada que no se puede dialogar y solucionar".

Mariela Fernández contó que dialogó con el gerente de noticias y la persona de producción con la que se cruzó: "Por suerte ya pude hablar con la persona que tuve el inconveniente. Ayer hice el programa, no me fui a mi casa. Mandaron un corte y volví al aire. Hablé con el gerente de noticias y el productor que estaba al aire".

Sobre la repercusión que tuvo en redes y medios su ira al aire, la conductora se sinceró: "Me sorprendió mucho que se viralice la noticia aunque entiendo que es parte del medio y del juego. Estas situaciones al aire garpan como se dice en criollo y por eso la viralización".

"Es un altercado con un compañero de trabajo, un cortocircuito, un grito, una reacción que si le pasaba a un cajero bancario se enteran el par de clientes que están en el banco y el cajero de al lado. Yo tenía una cámara adelante y lamentablemente quedé expuesta", remarcó sobre lo sucedido.

Y cerró reflexiva sobre lo ocurrido: "La verdad no medí las consecuencias en su momento y pedí disculpas al televidente en el día de hoy porque mi reacción no fue la adecuada, no fue la mejor. Lo tomo para aprender y para no repetir por si me toca el día de mañana, ojalá que no, atravesar por una situación similar".

Mariela Fernández protagonizó un terrible escándalo el martes al aire en Crónica después de mostrarse furiosa por un cortocircuito con la producción y se retiró del estudio entre medio de quejas y gritos.

Lo cierto es que el día después de ese momento al aire que tuvo mucha repercusión en las redes y medios, la conductora regresó a La Primera y explicó qué fue lo que pasó.

"Me gustaría hablar un ratito a propósito de lo que pasó ayer, que me fui como estresada del aire porque dije que así no se podía laburar", comenzó su descargo.

Y remarcó: "Pasa en las mejores familias. En La Primera somos un grupo que nos queremos muchísimo. A pesar de eso, hay idas y vueltas, hay maneras de decir, hay maneras de interpretar".

"A veces hay algún grito en la cucaracha, tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas, que ya se están poniendo las pilas para reparar los inconvenientes técnicos. Pero, la realidad, es que hubo un grito acá en el oído de producción que me exasperó, grito que viene de hace rato", reconoció Mariela Fernández.

"Ese tipo de gritos me suelen generar risas pero ayer no sé por qué me entró la bala. ¿Qué decirles? Pasa en las mejores familias. ¿Quién no se peleó alguna vez con un hermano a los gritos? ¿Quién no reacciona cuando, de repente, uno levanta la voz, grita de más y el otro reacciona? Dale, dejémosnos de embromar, me parece que se infló muchísimo el bombo", comentó la animadora.

Luego contó por qué no explicó antes qué había pasado: "Yo ayer opté por guardarme. Muchos me criticaron por eso. Pero la verdad es que necesité hacer un día de introspección porque fue muchísima la información que recibí por redes sociales: críticas, halagos, elogios, hay hasta un meme creo que me simpatiza muchísimo. Aflojemos un poco, fue una reacción".

"A vos que estás del otro lado, que sos el que nos elige todos los días, te pido disculpas porque no tendría que haber reaccionado de esa manera. Pero contarles que nuestra producción, especialmente al Pelado, que lo amo en lo personal pero a veces tenemos cortocircuitos en lo que se refiera a lo laboral en el día a a día como pasa en cualquier trabajo", finalizó Mariela Fernández.