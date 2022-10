Marina Calabró habló de su reencuentro con Mirtha Legrand: "Era una..."

image.png

Los invitados que completarán la mesa de la diva serán Eduardo Feinmann, Roberto García Moritán y L-Gante, “a quién hay tantas cosas que preguntarle”, bromeó entre risas.

Sobre la convocatoria al programa aseguró: “Estoy chocha, me dio una gran alegría y una gran emoción cuando recibí el llamado de Nacho y me dijo que Mirtha había visto mi nota con Intrusos y pidió que me inviten", reveló.

"Para mi, era una asignatura pendiente el reencuentro con ella. Ojalá que sea una cena de disfrute y de conexión de todo lo bueno que vivió mi familia con ella durante décadas. Ese es mi deseo, y lo que te puedo asegurar, es que voy en son de recontra paz”, cerró, muy contenta por concretar el encuentro con Mirtha.

El mea culpa de Marina Calabró sobre su enfrentamiento con Mirtha Legrand

En una nota con Intrusos (América TV), la periodista Marina Calabró habló de su eterno enfrentamiento con Mirtha Legrand, con quien cortó cualquier tipo de diálogo por un "malentendido" tras un comentario que hizo sobre la diva.

"No sé si decir que fui injusta, pero fui muy dura y tendría que haber tomado una posición más amorosa", afirmó la columnista de Lanata, sin filtro, en el ciclo de Flor de V.

"Cuando uno dice determinadas cosas, por más que no lo haga con una mala intención, parece que omite que estamos hablando de la máxima estrella de la escena nacional, de una figura que tiene trayectoria", añadió.

Marina reconoció que se mantuvo firme en una posición, cuando podría haber sido más flexible para recomponer la relación. "Cuando haces una crítica, que después tiene rebote en los portales, es como si uno desconociera todo lo que significa Mirtha Legrand. Les juro que no lo desconozco, pero, a veces, el árbol, te tapa el bosque", remarcó.

Por último, la periodista admitió que ella tendría que dar el primer paso para intentar una reconciliación. "Yo tendría que haber agarrado el teléfono y haberle pedido disculpas personalmente o aclarar cualquier malentendido. No lo hice y esa es mala mía", sentenció.