Martín Bossi, en medio del éxito en Mar del Plata: "Tengo la propuesta de hacer el proyecto de mi vida en cine"

Al mismo tiempo, Martín Bossi confió que el mensaje de la obra "te atraviesa y todos sabemos lo que nos está pasando culturalmente en el mundo, con la pérdida de valores", y remarcó que lo que él trata de hacer sobre el escenario es de recuperarlos: "Es como un banquete para los sentidos este espectáculo".

Con 10.000 espectadores en 15 días, y 5.000 sólo en la última semana, Bossi reconoció el esfuerzo que está haciendo la gente en este momento de crisis, al tiempo que agradeció el exitoso presente que vive admitiendo que si bien todo es muy efímero, lo disfruta mucho.

Video entrevista: Juan Pablo Godino.

El presente y el futuro, personal y profesional, de Martín Bossi

Pero claro que además de mostrarse feliz y agradecido con el cariño que noche a noche le demuestra la gente en el teatro, Martín Bossi se sinceró sobre su presente sentimental.

"Siempre cuando me despierto, sueño con el gol de Maradona a los ingleses, con encontrar el amor de mi vida, con el gran espectáculo... Yo creo que el día que me enamore y esté de novio, no voy a andar escondiéndome de Primicias", lanzó risueño y confesó no haber encontrado todavía "lo que merezco a los 49. Soy muy exigente", si bien afirmó que va por eso.

En tanto, después de la temporada marplatense, Bossi adelantó que volverá durante cuatro o cinco meses al teatro en Buenos Aires, en el Metropolitan de la calle Corrientes, con este espectáculo aunque muy modificado según la actualidad, dado que hay espectadores que suelen ir a verlo cuatro o cinco veces por show.

Por último, el hombre de las mil voces del siglo XXI confió que luego hará una gira más larga por Europa y por Miami, así como también se estrenará en una plataforma una ficción que rodó bajo las órdenes de Marcos Carnevale, y adelantó que acaba de recibir una propuesta del mismo director de la que todavía no puede decir nada si bien aseguró que, de concretarse se tratará "del gran proyecto de mi vida en cine".

Opinión teatro: “Bossi Live Comedy”

Bossi Live Comedy es la gran apuesta donde el humorista despliega su talento como actor, imitador, músico, cantante y bailarín.

Es un espectáculo hecho para estos tiempos y la gente encontrará un mensaje de paz, unión y amor que es lo que se necesita en estos tiempos.

Si bien la comedia y la música son el hilo conductor del espectáculo, Bossi logra algo único con su monólogo, que es interpelar al público de una generación hacia atrás y hacerlo reflexionar sobre aquellas cosas que fueron evolucionando hasta llegar a la sociedad en la que vivimos hoy.

Definir a Martín Bossi artísticamente es complejo, más que nada por la cantidad de facetas (y talentos) que tiene. Pero sin lugar a duda es él único Showman que encontró un espacio vacío y que lo supo aprovechar muy bien. Diversión garantizada con Bossi live Comedy.