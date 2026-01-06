El tenso primer encuentro entre los hijos de Evangelina Anderson y la novia de Demichelis: "Fue engorroso"
Majo Martino contó cómo fue el incómodo momento que vivieron los hijos de Evangelina Anderson al conocer a la nueva novia de Martín Demichelis.
En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino sorprendió al revelar detalles picantes de un episodio que generó incomodidad en los hijos deEvangelina Anderson. Todo ocurrió cuando Martín Demichelis decidió presentarles a su flamante pareja durante sus días en Punta del Este.
La charla se dio en el programa con Sabrina Rojas, quien está reemplazando a Yanina Latorre en la conducción. Al consultarle por Anderson y las vacaciones que compartió con su amiga, Martino reaccionó tajante: "Ni me hables de eso".
Luego, agregó con sinceridad: "Fue un poco engorroso el tema. Porque justo se le ocurre a él presentarle la novia a los hijos, entonces fue todo un tema". La frase dejó en claro que la situación no pasó desapercibida.
Rojas, sorprendida, exclamó: "Qué pronto le presentó la novia a los hijos". En ese momento, el panel recordó que Mica, la nueva pareja del exfutbolista, mantiene una relación con él desde hace apenas tres meses y que la primera vez que se los vio juntos fue en Mendoza.
La incógnita sobre si Evangelina estaba al tanto también salió a la luz. Una panelista preguntó: "¿Evangelina no sabía que se la iba a presentar?", a lo que Martino respondió sin dudar: "No". Rojas, en tanto, comparó la situación con su propia experiencia: recordó que cuando estaba en pareja con el Tucu López, lo conversó previamente con Luciano Castro y él estuvo presente en el momento de la presentación para mostrar que todo estaba en armonía.
Además, Ximena Capristo indagó sobre el final de la relación entre Anderson y Demichelis: "¿Ellos terminaron muy mal?". La respuesta de Martino fue contundente: "Imaginate que en televisión apareció la amante de este hombre".
Por su parte, Laura Ubfal informó en su portal que la novia de Demichelis "tiene un centro de estética en el barrio de Belgrano y vive en Olivos".
Cuál fue el fuerte y preocupante mensaje que subió la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis contra su papá
Evangelina Anderson y Martín Demichelis vivieron una relación intensa que se extendió por casi dos décadas. De esa historia de amor nacieron sus tres hijos: Bastian, Lola y Emma.
Cada uno de los chicos muestra rasgos muy distintos y pasiones que los separan tanto entre ellos como de sus padres. Mientras el mayor, Bastian, sigue firme en su camino dentro del deporte y construye una carrera prometedora, Lola —que acaba de entrar en la etapa de la preadolescencia— prefiere mantenerse lejos de la exposición mediática y conservar un perfil bajo.
Sin embargo, este lunes la adolescente sorprendió al publicar un mensaje muy duro dirigido a su papá. Aunque poco después decidió eliminarlo, varios de sus seguidores ya habían alcanzado a capturar la publicación.
El periodista Fede Flowers fue quien difundió la captura del posteo de Lola, donde se leía: "Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere", acompañado por dos emojis: un corazón vendado y el rostro serio de una mujer.
La contundente frase elegida por Lola refleja que la relación con Demichelis atraviesa un momento complicado y deja ver el malestar que existe en el vínculo entre padre e hija.