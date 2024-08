Martín Ku contó cómo la afectó a Marisol la pérdida del embarazo: "Se la pasa llorando"

El ex Gran Hermano 2023 contó cómo afectó a su pareja la pérdida del embarazo en su visita al ciclo Socios del espectáculo, El Trece. “¿Cómo viviste la pérdida? Si bien no fue buscado, estaban ilusionados con el embarazo”, le preguntó Nancy Duré.

Y el Chino reconoció: “En principio fue una sorpresa. Nos miramos con Mari y dijimos ‘uy, se viene’. Nos habíamos preparado, proyectado un montón”.

Luego describió el momento en que los doctores les comunicaron que el embarazo se había interrumpido: “Fuimos a hacer un chequeo a la guardia porque Mari estaba teniendo pérdidas, tenía un color amarronado, nos dijeron que estaba ok. Al día siguiente volvimos porque había cada vez más pérdida y de repente nos dijeron que ya no estaba más”.

"No sé si enojado pero no es un momento lindo. Pasaron dos semanas recién", reconoció el ex GH sobre cómo se conoció públicamente la noticia de que estaban esperando su primer bebé.

Y en cuanto a cómo quedó anímicamente su novia tras este duro golpe, Martín Ku comentó conmovido: "De día como que no se nota tanto pero de noche se la pasa llorando”.

En medio del dolor por la pérdida de su embarazo, la novia de Martín Ku le respondió a Pepe Ochoa

Semanas atrás, Pepe Ochoa dio la primicia del embarazo de Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano. Enseguida, el muchacho y su novia indicaron que preferían esperar para confirmar la noticia. Luego, el Chino y su pareja anunciaron que el embarazo no llegó a término.

“El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta. Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos, para transitar el dolor sanamente, y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”, expresó Marisol.

En Bondi Live, Pepe Ochoa se disculpó con la pareja luego de ser duramente criticado en las redes por haber dado la primicia antes de lo esperado por ellos: “Me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante, nunca estuve en una situación así y lo importante es nuevamente pedir disculpas".

Ante el descargo del panelista de LAM, Marisol se manifestó nuevamente en un posteo en sus historias en Instagram. “Les pido por favor parar con el hate masivo hacia el comunicador que dio la noticia de nuestro embarazo. Entiendo que no estuvo bien, pero tampoco me gusta ver cómo lo bardean. Creo que ya tiene y tienen su lección más que aprendida”, empezó.

“Los tiempos ajenos, y más los de un embarazo tan temprano, deben respetarse por algo. Los abortos espontáneos suceden más frecuentemente de lo que pensamos y duelen muchísimo, en todo sentido. Las ilusiones se van de un momento al otro, quedan los deseos por cumplir con ese bebito. Pero hoy, solo les pido paz, amor y muchos rezos. Dios sabe por qué, y yo confío en él y le entrego mi más preciado tesoro”, siguió.

Y reiteró su postura: “Por favor, basta con tanto odio en las redes, y basta de lastimar al comunicador. Me duele saber que carga con una culpa que no es suya. No estuvo linda la filtración, pero no por eso quiero que pase por este escarmiento”.

Por último, Marisol cerró: “Los quiero mucho, y leo todos sus mensajes. A quienes esperan un bebito, disfrútense, ámense y rezo porque ustedes tengan bebitos sanos, fuertes y felices. Los amo”.