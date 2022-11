Martina destrozó a Alfa tras la última eliminación en Gran Hermano 2022: "Lo que le hizo a Coti fue nefasto"

Este martes, en una nota con Intrusos (América TV), Martina Stewart Usher, cuestionó las actitudes del más veterano de la casa. "Lo que le hizo a Coti fue nefasto", remarcó.

La ex jugadora indicó que Alfa actuó de forma premeditada. "Creo que se lo hizo a ella porque es la más chica. Hubiera sido diferente si me lo hacía a mí o a La Tora", sostuvo.

Al finalizar, Martina recordó que no veían bien ciertas conductas de su ex compañero de convivencia. "Te habla y se te tira encima. No respecta el espacio personal", concluyó.

La tajante respuesta de Tomás Holder cuando le preguntaron si volvería a entrar a Gran Hermano 2022

El lunes, Tomás Holder reapareció en televisión. Después de unos días alejado de los medios, el joven estuvo en una videollamada con LAM (América TV).

En el programa de Ángel de Brito, el ex participante del reality de Telefe sorprendió a todos con su respuesta cuando le preguntaron si volvería a ingresar al juego.

"No, no entro", contestó el muchacho. "Se están muriendo las tres pelotas de Telefe en estos momentos", comentó el conductor de LAM. "Tomás Holder no entra más a GH", remarcó el invitado.

Ángel se mostró desconfiado de la palabra del joven, que suena como candidato ante un posible repechaje en Gran Hermano 2022. "Para mí vas a entrar y me estás mintiendo", cerró la figura de América TV.