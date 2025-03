Martina de Gran Hermano 2024 se desmayó por segunda vez: la palabra de la familia

“Martu ya se encuentra bien. Estaba deshidratada y por eso se descompensó. Gracias por preocuparse”, indicaron desde el Instagram oficial de la participante de GH, actualmente en manos de su círculo íntimo.

Cabe recordar que a fines de 2024, a pocas semanas del inicio de Gran Hermano, Martina Pereyra se descompensó en la cocina y se desmayó.

En ese entonces, el motivo fue la poca ingesta de comida. En Entrometidos (Net TV), Agustín Rey contó que “Martina manifestó que tenía hambre y a los 15 minutos, en vivo, sucedió el desmayo”.

“Cortan las cuatro cámaras durante varios minutos”, dijo el panelista, y contó que eso ocurrió casi en simultáneo con el programa que conduce Carlos Monti.

Lorenzo dio detalles de su noche romántica con Martina en Gran Hermano y fue letal

En última gala de Gran Hermano (Telefe) el participante Lorenzo de Zuani obtuvo el beneficio de compartir una cena romántica con uno de sus compañeros y aunque eligió Martina Pereyra, lo cierto es que la noche no resultó como esperaba.

Luego de la velada, el joven salteño decidió ir a la cabina de streaming y se confesó con el público acerca de lo que sintió. "Obviamente que ustedes saben que yo tenía otra expectativa. Me la quería chapar a Martu porque me parece muy linda y me gusta", admitió.

De todas formas, aclaró: "Es totalmente entendible lo que me dijo y me dejó tranquilo. Les juro que un poco no la entendí, en un principio. Fue raro. Yo un poco me olvido que es un juego y ella piensa cómo puede quedar expuesta. Creo que yo en su situación lo pensaría, o no. Pero que la entiendo, sí, la entiendo".

Por otro lado, se refirió a un momento particular de la cena donde sintió cierta incomodidad y recordó: “Metí la pata cuando dije lo de las batas. Me había causado gracia de que hubieran dos batas y dos toallas, pero la risa de Martu fue de incomodidad".

"En ese instante me di cuenta que ella habría pensado que tuve la intención de que nos bañáramos juntos, y me sentí muy incómodo durante el resto de cena", confesó.