Martina volvió a tener un alarmante episodio de salud en Gran Hermano y causó preocupación: "Me ahogo"

A raíz de eso, la joven de La Plata entro a la casa hiperventilada y pidiendo ayuda. "¡Me ahogo, me ahogo!", exclamaba desesperada mientras respiraba fuerte.

Inmediatamente, Jenifer Lauria se percató de la situación y fue quien tranquilizó a Martina con palabras de contención, agua y dándole viento con las manos. "Tranquila", le repetía mientras tanto.

Cabe desatacar, que no es la primera vez que Martina genera alarmas en sus compañeros, ya que poco antes del festejo de Navidad la joven tuvo una preocupante descompensación en la cocina.

Gran Hermano: la inesperada historia entre Giuliano y Martina que podría ser un puñal para Chiara

Los romances en la casa de Gran Hermano sorprenden cada día y pueden dar giros inesperados cuál novela romántica. En esta ocasión, Giuliano Vaschetto, Martina Pereyra y Chiara Mancuso quedaron envueltos en un triángulo amoroso, que incluso podría tener más involucrados.

Lo cierto es que a pesar de que en los últimos días Nano y Chiara estuvieron a los besos, parece que el jugador también tiene ojos para la joven de La Plata, que les contó a sus compañeros el jugado ida y vuelta que tuvo con su compañero.

“Dice que yo lo miro mucho. Me dice que en la pileta lo miraba, en la fiesta. Me repitió lo mismo: 'yo necesito alcohol para mirarte'. Anoche, cuando me dijo que tenía ganas de hablar conmigo”, les relató Martina a Santiago, Luz y Luciana.

Como si eso fuera poco, siguió: "Después, me dijo: '¿por qué te crees que cuando se fue Kiki, que le iba a subir a placa, no te subí? Tengo debilidades'. Yo me reía, me quedaba callada".

Sin embargo, la respuesta de la rubia fue: "¿Vos te crees que vas a estar con toda la casa? ¿Qué sos, el galán del año?". Acto seguido, contó que finalizaron la charla con una abrazo antes de ir a dormir.