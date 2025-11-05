Los videos con los mejores momentos de Ricardo Fort en América TV el día que cumpliría 57 años

Embed

Entre los escándalos y controversias, se destacan las polémicas relacionadas con su familia y su salud. Ricardo Fort estuvo involucrado en conflictos familiares sobre la herencia y manejo de la empresa, y su vida personal generó mucha atención mediática por su excéntrico estilo y sus amores como Violeta Lo Re, Virginia Gallardo, Erika Mitdank, Claudia Ciardone y Rodrigo Díaz, su última pareja.

También enfrentó problemas de salud severos, derivados de operaciones en la columna y una fractura femoral sufrida durante un viaje a Miami.

Su muerte ocurrió el 25 de noviembre de 2013 en la clínica La Trinidad en Buenos Aires, a los 45 años, tras un paro cardiorrespiratorio después de sufrir fuertes dolores en su cuerpo en el último tiempo.

Este 5 de noviembre Ricardo Fort cumpliría 57 años y PrimiciasYa lo recuerda con un repaso por sus apariciones televisivas más destacadas y con la alegría que siempre imprimía desde sus números musicales en Fort Night Show (2012), hasta sus excéntricas recorridas por las calles de su querido Miami entre salidas y rutinas de entrenamiento en el gimnasio a pura diversión y desopilantes diálogos con sus personas allegadas.

En aquel recordado ciclo televisivo de los sábados por América Tv protagonizó inolvidables sketchs como el Rey León y Jesucristo, entre otras carismáticas interpretaciones.

La temprana muerte de Fort a los 45 años generó un gran vacío en el espectáculo debido a la gran cantidad de fanáticos que lo seguían y hasta el día de hoy recuerdan al comandante con mucho afecto. Ricardo por siempre en el recuerdo de todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv)

Martita Fort liquidó a Virginia Gallardo por la polémica foto con Ricardo Fort antes de las elecciones

En la previa a las elecciones nacionales donde resultó electa diputada nacional por la lista de La Libertad Avanza en Corrientes, Virginia Gallardo compartió un posteo en Instagram recordando su historia de amor con Ricardo Fort.

"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", indicó la panelista.

Lo cierto es que este posteo generó mucha indignación en la familia del chocolatero, en especial en sus hijos, Martita y Felipe. Fue la hija de Ricardo quien cuestionó de manera contundente esa publicación de Gallardo.

“Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, sostuvo la joven en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece).

Y recordó cuando Virginia no quiso aparecer en la serie sobre la vida del millonario: “Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”.