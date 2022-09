Matías Alé habló de su nuevo emprendimiento en Córdoba: "Es un sueño cumplido"

Lo cierto es que este medio volvió a contactarse con Matías Alé quien dio detalles de cómo comenzó este nuevo emprendimiento empresarial en Córdoba, provincia donde ya está instalado y hará también temporada teatral de verano, ya que cuenta con dos firmes propuestas.

"Estoy muy contento y muy entusiasmado con este emprendimiento gastronómico del Sushi Flower, ahí frente al Lago San Roque, abajo del puente Las Luces. Es un sueño para mí cumplido porque hace muchos años que quiero irme a vivir a Carlos Paz a probar un tiempo por allá. Hace muchos años que quería tener un proyecto y se me dio", indicó feliz el actor.

"Con todos mis amigos de Córdoba que están esperándome para hacer azadazos y juntadas que es algo hermoso que tienen los cordobeses y cordobesas", agregó sobre su vida en la provincia.

Y adelantó sobre lo que viene en cuanto a trabajo artístico: "Firmé un contrato con Hernán Domínguez para hacer un proyecto de tele y radio si Dios quiere. Y ya aparecieron dos propuestas para hacer teatro en el verano en Carlos Paz y otra en Mar del Plata pero no puedo porque voy a estar instalado en Córdoba".

"Súper feliz y agradecido por la repercusión que tuvo mi decisión. Me han llamado de todos lados y obviamente gracias a PrimiciasYa por estar siempre cerca mío", cerró Matías Alé.

Matías Alé se quebró al recordar la trágica muerte de su padre

Matías Alé se emocionó en el programa PH Podemos Hablar, Telefe, al hablar de la muerte de su papá cuando tenía apenas 19 años y con quien jugaba al fútbol en un campito de un cementerio.

El actor recordó que fue un 6 de enero, un lunes, día en que jugaba con él a la pelota: “Mi viejo se me fue hace muchos años, allá por el ‘97. Yo tenía 19 años, no me vio haciendo lo que hago”, dijo conmovido. "En ese momento la que tomó la posta fue mi vieja, que se la bancó solita”, remarcó Matías Alé.

Y aclaró cómo fue la trágica e inesperada muerte de su padre: “Se murió en el cementerio jugando un partido de fútbol. Nosotros jugábamos todos los lunes con mi hermano, porque había un campito que estaba destinado ahí para jugar”.

Esa triste noticia llegó horas antes de que fueran de vacaciones: “Tu papá tuvo una descompensación y lo están llevando a una clínica”, le dijeron a Matías, según recordó.

“Y se me murió ahí, porque el servicio médico no le alcanzó para el infarto que él tuvo. Salieron los médicos tipo película para decirme: ‘No pudimos hacer nada’. Además tenía 44 años mi viejo; yo 19, mi hermano 15, imaginate lo que era eso”, expresó con mucho dolor.