Matías Alé se quebró al recordar la trágica muerte de su padre: "No me vio haciendo lo que hago"

Y aclaró cómo fue la trágica e inesperada muerte de su padre: “Se murió en el cementerio jugando un partido de fútbol. Nosotros jugábamos todos los lunes con mi hermano, porque había un campito que estaba destinado ahí para jugar”.

Esa triste noticia llegó horas antes de que fueran de vacaciones: “Tu papá tuvo una descompensación y lo están llevando a una clínica”, le le dijeron a Matías, según recordó.

“Y se me murió ahí, porque el servicio médico no le alcanzó para el infarto que él tuvo. Salieron los médicos tipo película para decirme: ‘No pudimos hacer nada’. Además tenía 44 años mi viejo; yo 19, mi hermano 15, imagináte lo que era eso”, expresó con mucho dolor.

matias ale 1.jpg

Estefanía Berardi recordó cuando Matías Alé intentó seducirla por Instagram

Estefanía Berardi descolocó al aire Matías Alé. El actor estuvo reemplazando a Carmen Barbieri en la conducción del ciclo y elogió a la panelista, quien lo dejó en off side al recordar cuando hace un tiempo él le escribió por privado vía Instagram.

El actor reconoció que tiene las aplicaciones de citas Tinder y Hppn y luego Berardi contó que Matías le escribió vía redes.

"A mí los chicos que dicen que son fácil no me gustan", precisó Estefanía. Y ahí recordó cuando el actor le escribió por Instagram. "Fue hace muchos años, no me acuerdo (lo que decía el mensaje)", acotó.

Luego buscó en su historial lo que le había escrito Alé y lo leyó al aire: "No es nada grave". Y tras repasar brevemente el diálogo ella reconoció que dejó de contestarle. "Fue buena onda", indicó ella ante el intento fallido de Alé por conquistarla.