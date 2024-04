Matías Garfunkel rompió el silencio y habló de Victoria Vannucci: "El dolor me..."

Luego añadió: “Cuando escucho a mi ex, Victoria Vannucci, quien es la única persona que me sostiene al día de hoy, entiendo muy claramente los errores cometidos. En lo que si he sido muy bueno es en haber sido hijo y en ser padre. Lamento profundamente la debacle y la asumo como tal. Hoy estoy tratando de trabajar para lograr salir del agujero que siento”.

Y sumó: “El dolor me aplasta el pecho por una infinidad de razones que no sé por cual comenzar. Hoy muchos se pueden reír de mí, pero sepan que ya no siento. Mi corazón, mi vida. la destruí y nada puedo hacer al respecto, salvo respirar. Quiero sacarme del pecho este sentimiento de dolor tan grande que siento ya que jamás imaginé dormir en un shelter o vivir de otra persona, la cual no sé cómo mirarla a la cara para que me perdone lo hecho. Pero sí quiero la verdad, ya que no tengo más nada que perder”.

Luego, apuntó contra su tío, sobre quien dijo: ”Tampoco ha trabajado un solo día de su vida, y que se destaca por hacer asados en su mansión de Punta del Este haciendo alarde de su fortuna ‘heredada’”.

Además, acusó al hombre de dejarlo “en la lona” y amenazó con terminarlo de “hundir”. “Así como yo seré un hazmerreír para la sociedad el día de hoy, es como para el núcleo familiar que vos sos un hijo de p... y mi padre te mataría”, arrojó.

Por último, Garfunkel aseguró que su tío no le prestó dinero cuando él estaba en su peor momento y por su culpa terminó en un refugio: “Así como vos sentís vergüenza de mí, yo siento vergüenza de ti. De un multimillonario de 70 años que pudo haber evitado todo este escándalo, pero prefirió gastarse los 500 dólares en una botella de vino”.

Matías Garfunkel confirmó en A la tarde que la carta la escribió él

Como era de esperar, en estos tiempos de fake news, muchos se preguntaron si esa cuenta de X y el texto publicado pertenecían realmente a Matías Garfunkel.

Para despejar cualquier duda, el ex marido de Victoria Vannucci envió un audio al ciclo A la tarde (América TV), donde estaban tratando el tema.

En ese mensaje grabado, Garfunkel señala: “Hola. Soy Matías Garfunkel, yo creé la cuenta @MGarfunkel2024 con el sólo objetivo de poder publicar mi derecho a réplica, esta carta”.