Mauro apuntó contra su aliado en Survivor Expedición Robinson: "Es muy malo en el juego social"

Luego, en su entrevista individual, Mauro se sinceró y disparó: "Baltasar es un chico que, si bien está jugando con nosotros, no habla con nadie para crear una estrategia".

"Es muy difícil jugar con él, porque no tiene juego social, es muy malo en el juego social, se pelea con todo el mundo. Tiene contestaciones raras con todos. No es fácil que él vaya a hablarle a alguien y lo escuchen", sumó filoso.

"Simplemente está con nosotros porque necesitamos su voto. Y no me propuso nada. No sé si encontró el Ídolo de inmunidad, yo creo que por ahí lo encontró", cerró.

El insólito récord que batió Mauro en Survivor Expedición Robinson: "Es un sueño"

Este miércoles, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), el participante Mauro Guarnieri volvió a ser protagonista al batir un insólito récord dentro del reality.

En el desafío de inmunidad, los jugadores tuvieron que mantener el equilibrio sobre unas plataformas que flotaban en el mar. Tenían distintos niveles para colocar sus pies y el que resistiera más tiempo obtendría el tan anhelado collar de inmunidad.

Mauro fue el primer jugador en caer al agua cuando todavía todos se encontaban en la base de la plataforma. Ahí, el conductor Marley le reveló que con esa caída rompió un récord mundial en el certamen.

“Nunca nadie se cayó en los primeros tres minutos, en ninguna parte del mundo. Tenés un récord para que estés orgulloso”, le comentó el animador del programa. “Quedé en la historia de Survivor", le respondió entre risas el jugador.

"La verdad es que me supero día a día en lo inútil. Y quedar en un récord en Survivor e s un sueño para mí aunque sea negativo”, expresó Mauro durante su entrevista individual.